Vysoké Tatry sú plné turistov, nárast návštevnosti je citeľný

Vysoké Tatry 30. januára (TASR) - Väčšina hotelov, najmä v tých najpopulárnejších strediskách vo Vysokých Tatrách je pred oslavami nového roka plne obsadená. Pre TASR to potvrdila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že v Podhorí alebo menších tatranských osadách, je ešte možné nájsť si ubytovanie na Silvestra.



"Ak sa na to pozrieme plošne, tak silvestrovské pobyty nie sú vypredané na 100 percent. Pocítili sme nárast turistov oproti Vianociam, ktoré sú v Tatrách menej populárne ako nový rok. Jednak sú to ubytovaní hostia, ale s blížiacim sa víkendom pribúda aj jednodňových návštevníkov. Okrem toho v lyžiarskych strediskách na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici sa naplno lyžuje. Keďže momentálne je na Slovensku so snehom problém, tak pre Tatry je určite výhodou aj stabilita snehovej pokrývky," zhodnotila Blašková. Okrem zjazdového lyžovania sú k dispozícii aj bežkárske trate a v týchto dňoch otvorili aj chladené klzisko v Starom Smokovci.



Návštevnosť je podľa Blaškovej citeľne lepšia ako vlani, keď čísla ovplyvnila pandémia. Tento rok však negatívne do zimy zasiahlo chrípkové obdobie, v dôsledku čoho klienti presúvali, respektíve rušili pobyty. Chýba však aj zahraničná klientela. "Niektoré národnosti v návštevnosti výrazne rastú, prekvapujú Rumuni a turisti z Pobaltia. Zatiaľ sa javí pokles záujmu u Poliakov, uvidíme, aká bude bilancia na konci zimnej sezóny, je to len dočasný stav," doplnila Blašková s tým, že v prvej päťke návštevníkov sú Slováci, Česi, Poliaci s Rumunmi a Maďari. Záujem je aj od klientov z Anglicka, Lotyšska, Litvy či Nemecka.



Blašková dodala, že spoločenská situácia zmenila segment cestovného ruchu i nákupné správanie ľudí. Pobyty si plánujú s krátkym predstihom a šetria, podľa dopytu sa však zdá, že by v zime tatranský región mohol zaznamenať pozitívne čísla a nárast počtu ubytovaní.



Tatranci pozitívne vnímajú aj schválenie 10-percentnej DPH. "Pre sektor cestovného ruchu je to záchrana v poslednej chvíli, určite to v našom prípade zlepší konkurencieschopnosť oproti susednému Poľsku. Tovary a služby stúpli v priemere o 30 percent, mzdy o 10 až 15 percent, takže zníženie DPH je predovšetkým nástrojom pre stabilizáciu cien a ich ďalšie nezvyšovanie, čo by trh zrejme neuniesol," skonštatovala Blašková s tým, že ceny za zvýšili maximálne o 10 percent.