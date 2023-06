Vysoké úrokové sadzby nútia Britov vyberať z úspor, padol rekord

Londýn 29. júna (TASR) - Briti vybrali v máji zo svojich úspor rekordný objem peňazí, keď rast úrokových sadzieb prinútil mnohé domácnosti uprednostniť úspory pred úvermi z bánk. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje britskej centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bank of England (BoE) uviedla, že čistý výber z úspor dosiahol v máji zhruba 3,8 miliardy libier (4,4 miliardy eur). To je najvyšší objem od začiatku evidovania príslušných údajov.



Centrálna banka okrem toho zverejnila, že britské banky schválili minulý mesiac 50.524 hypotekárnych úverov. Oproti aprílu sa tak ich počet zvýšil, keď v apríli ich banky schválili 49.020, v medziročnom porovnaní však zaznamenal výrazný pokles. V máji 2022 schválili britské banky približne 66.000 úverov na bývanie, neskôr však dopyt po hypotékach ovplyvnilo zvyšovanie úrokových sadzieb.



Údaj o počte schválených hypotekárnych úveroch za máj prekonal očakávania analytikov, ktorých oslovila agentúra Reuters. Tí počítali s ich rastom oproti aprílu približne na 49.700.



Avšak objem úverov na bývanie sa v máji oproti aprílu znížil, čo znamená pokles už druhý mesiac po sebe. Aj keď rozsah poklesu objemu hypotekárnych úverov bol v máji miernejší než v apríli (objem úverov klesol o 92 miliónov libier po aprílovom poklese zhruba o 1,47 miliardy libier), je to prvý pokles dva mesiace po sebe od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 1997.



(1 EUR = 0,8642 GBP)