Vysoké úrokové sadzby zrazili zisk kanadského Canadian Tire

Toronto 13. augusta (TASR) - Prudký rast úrokových sadzieb zo strany kanadskej centrálnej banky sa odrazil na výdavkoch spotrebiteľov, čo viedlo k výraznému poklesu zisku kanadského maloobchodného gigantu Canadian Tire. Spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti športu, voľného času či domácich potrieb, oznámila za 2. kvartál pokles zisku o takmer tretinu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Vyššie náklady Kanaďanov na potraviny a energie, aj keď miera inflácie sa v poslednom období zmiernila, spôsobili, že kanadskí spotrebitelia obmedzili nákupy drahších neesenciálnych výrobkov, ako sú športové potreby, záhradná technika a produkty na renováciu domu. To sa odrazilo na výsledkoch viac než 101-ročnej spoločnosti Canadian Tire.



Firma oznámila, že v 2. kvartáli tohto roka dosiahol jej čistý zisk v prepočte 99,4 milióna USD (90,33 milióna eur), čo medziročne predstavuje pokles o 32 %, uviedla agentúra Bloomberg. Tržby dosiahli 4,26 miliardy USD a oproti 2. štvrťroku 2022 klesli o 3,4 %.



Klesol aj zisk upravený o mimoriadne položky, výsledky sú však v súlade s odhadmi ekonómov. Firma dosiahla na akciu upravený zisk 3,08 USD, pred rokom to bolo 3,11 USD/akcia.



"Pri desiatich zvýšeniach úrokových sadzieb za menej než 18 mesiacov a tlaku inflácie na obyvateľstvo sa musia spotrebitelia viac rozhodovať, na čo minú peniaze. Potravinová inflácia je stále dosť vysoká, dosahuje zhruba 9 %," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Greg Hicks. Predaj esenciálnych produktov v rámci siete Canadian Tire vzrástol o viac než 6 %, zatiaľ čo predaj neesenciálnych výrobkov klesol o vyše 3 %.



Kanadská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu naposledy minulý mesiac, a to o 25 bázických bodov. Posunula ju tak na 5 %, čo je najvyššia hodnota od jari 2001.



(1 EUR = 1,1004 USD)