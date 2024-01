Vysoké úroky budú v roku 2024 podporovať aj záujem o životné poistenie

Bratislava 20. januára (TASR) - Rok 2023 sa niesol v znamení zvýšeného záujmu Slovákov o životné poistenie a v roku 2024 by mal tento trend pokračovať. Záujem by mali naďalej podporovať aj zvýšené úrokové sadzby, s ktorými rastú tiež obavy ľudí a ich potreba chrániť sa poistením, zhodnotil riaditeľ pre životné poistenie FinGO.sk Patrik Szabó.



Vlaňajší zvýšený záujem o životné poistenie pokračoval podľa neho v nastúpenom trende z pocovidového obdobia, kedy si ľudia vo väčšom uvedomili potrebu poistného krytia svojich príjmov a záväzkov. "Ďalším dôvodom vlaňajšieho stúpajúceho záujmu o životné poistenie boli rastúce úrokové sadzby na úveroch a vysoká inflácia, ktoré zvyšujú výdavky a prirodzene znepokojujú ľudí," priblížil Szabó s tým, že klienti si ešte intenzívnejšie začali kontrolovať svoje staršie poistné zmluvy a prispôsobovať ich aktuálnej situácii.



V roku 2023 bol zvýšený aj záujem klientov o prenos poistnej zmluvy z jednej poisťovne do druhej. Väčšina poisťovní podľa odborníka už akceptuje prenos čakacích dôb od konkurencie, a to na rovnaké pripoistenia aj na rovnaké výšky poistných súm. "To znamená, že klienti sa už nemusia obávať, že pri prechode z jednej poisťovne do druhej by počas prechodného obdobia niekoľko mesiacov nemali poistnú ochranu a v prípade kritického ochorenia či inej udalosti by nemali nárok na poistné plnenie," zdôraznil.



V roku 2024 budú poistný segment podľa odborníka ovplyvňovať viaceré faktory. "Ide najmä o zvýšené úrokové sadzby na hypotékach, s ktorými rastú aj obavy ľudí a ich potreba chrániť svoje príjmy aj finančné záväzky formou životného poistenia. Ďalej je to akceptácia čakacích dôb od konkurencie, ako aj znižovanie čakacích dôb na jednotlivých pripoisteniach," priblížil Szabó.



Poisťovne sú voči klientom podľa neho celkovo ústretovejšie a niektoré od čakacích dôb už úplne upustili. "Významný vplyv na sektor životného poistenia má aj zvýšená digitalizácia poisťovní, rýchlosť likvidácie poistných udalostí, ako aj znížená výlukovosť v pripoisteniach," doplnil odborník.