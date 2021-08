Vysokoškoláci prácou popri štúdiu získavajú viac ako len peniaze

Bratislava 28. augusta (TASR) - Z dôvodu rastúcich nárokov na vysokej škole, ako aj vyšších nákladov na život majú študenti výrazne menej času pre seba ako kedysi. Podľa štúdie Eurostudent, ktorá sa uskutočnila v 28 európskych štátoch, väčšina študentov v Európe pracuje už počas štúdia. Väčšina z nich pracovala v rozsahu 5 až 20 hodín týždenne. Čas študenta vynaložený na prácu, prednášky, projekty a štúdium tak v 90 % krajín výrazne presahuje 40 hodín, ktoré pracuje bežný zamestnanec.



Podľa prieskumu platformy To dá rozum takmer tri štvrtiny študentov pracujú popri štúdiu. Pätina študentov pracuje v odbore, ktorý študuje, a ďalších vyše 15 % pracuje v príbuznom odbore. Najväčšia skupina, ktorú tvorí 36,8 %, má prácu počas štúdia v inom odbore. V tejto štatistike teda hrajú silnú rolu brigády, či už jednorazové alebo dlhodobejšie. To potvrdzujú aj zistenia z európskej štúdie, že pre najväčšiu časť študentov je rozhodujúcim dôvodom pre vedľajšie zamestnanie stále plat. Polovica opýtaných študentov v Európe hovorí, že bez vedľajšieho zamestnania by nedokázala dokončiť svoje štúdium, a štvrtina opýtaných podľa vlastných slov bojuje s vážnymi finančnými ťažkosťami.



Kým zamestnanec má fázu intenzívneho učenia sa za sebou a počas práce stihne získavať praktické skúsenosti, študent je v tomto procese úplne na začiatku. Zvlášť, ak je štúdium orientované príliš teoreticky, čo potvrdili skupinové rozhovory so slovenskými študentmi v projekte platformy z roku 2019. Študent praxou získava cenné praktické skúsenosti, ktoré mu škola neponúka, avšak sú nutné pre uplatnenie v praxi. "Samotné financie sú síce počas štúdia veľkou pomocou a pre mnohých študentov aj prvoradou motiváciou, avšak v skutočnosti oveľa dôležitejšie sú samotné skúsenosti. Zvlášť, ak študent má šancu ešte pred skončením štúdia získať skúsenosti vo svojom študijnom odbore," povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Možnosti práce počas štúdia sú rozmanité, od brigády počas prázdnin či počas školského roka až po prácu na trvalej pozícii vo firme. Mnoho firiem na základe nedostatku kvalifikovaných zamestnancov v posledných rokoch pred pandémiou zintenzívnilo prácu so študentmi a absolventmi. Počas štúdia firmy často ponúkali stáže vo firmách a tzv. job shadowing, pri ktorom študenta sprevádzal ako mentor zamestnanec so skúsenosťami. Snahou firiem bolo vychovať si nového zamestnanca. Plusom týchto stáží sú skúsenosti, negatívom často žiadne alebo len minimálne ohodnotenie. V súčasnosti, keď nezamestnanosť stúpla a firmy redukovali rozpočty napríklad na marketing, sa situácia pre študentov skôr zhoršila. Firmy si môžu vyberať z väčšej ponuky záujemcov, teda je platených pozícií pre stáže menej.