Vysoký dopyt po elektronike zvýšil zisk reťazca Best Buy o 70 %

New York 24. augusta (TASR) - Zisk americkej spoločnosti Best Buy, najväčšieho predajcu elektroniky v Spojených štátoch, vzrástol v 2. kvartáli súčasného obchodného roka približne o 70 %. K výraznému rastu zisku prispel pokračujúci vysoký dopyt po technologických produktoch a službách.



Spoločnosť informovala, že čistý zisk za 2. kvartál 2021/2022, čo znamená obdobie od mája do konca júla, dosiahol 734 miliónov USD (626,39 milióna eur). Na akciu to predstavuje 2,90 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenal reťazec čistý zisk 432 miliónov USD alebo 1,65 USD/akcia. Medziročný rast spoločnosti tak dosiahol 69,9 %.



Upravený zisk na akciu predstavoval 2,98 USD, zatiaľ čo v rovnakom období obchodného roka 2020/2021 to bolo 1,71 USD/akcia. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s rastom upraveného zisku na 1,85 USD/akcia. Vysoký rast zaznamenal aj prevádzkový zisk, ktorý vzrástol o 40 %.



Porovnateľné tržby Best Buy dosiahli 11,85 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 19,6 %. Pod priaznivé výsledky za 2. kvartál 2021/2022 sa podpísal vysoký dopyt po elektronike, ktorý trvá už od začiatku pandémie.



Vzhľadom na vývoj v prvej polovici roka spoločnosť zlepšila odhad vývoja porovnateľných tržieb za celý obchodný rok 2021/2022. Pôvodne počítala s ich rastom v rozmedzí od 3 do 6 %, teraz očakáva, že rast porovnateľných tržieb dosiahne 9 až 11 %.



(1 EUR = 1,1718 USD)