Vysoký dopyt po plyne v Európe vyhnal vývoz z USA na rekordné hodnoty

Houston 7. januára (TASR) - Vysoký dopyt v Európe po plyne spôsobil, že vývoz skvapalneného plynu (LNG) zo Spojených štátov vzrástol v poslednom mesiaci minulého roka na rekordnú úroveň. Poukázali na to údaje spoločnosti Refinitiv, ktoré zverejnila agentúra Reuters.



Podľa Refinitiv vyviezli USA v decembri na 106 plavidlách rekordných približne 7,15 milióna ton LNG. Prekonali tak doterajší rekord z mája, keď vývoz dosiahol 6,51 milióna ton LNG. Na porovnanie, v decembri 2020 vyviezli Spojené štáty celkovo 6,14 milióna ton LNG na 89 plavidlách.



Zhruba polovica z decembrového objemu exportovaného LNG smerovala do Európy. Začiatkom roka 2021 pritom smerovalo do Európy približne 37 % z celkového amerického vývozu LNG.



Je to dôsledok napätej situácie na európskom trhu s plynom, ktorá viedla k výraznému rastu cien suroviny na kontinente, pričom maximum dosiahla pred Vianocami. Informácie o dodávkach z USA však cenu neskôr znížili. Američania majú dostatok lacných zásob, keďže vysoká ťažba bridlicovej ropy a plynu v minulých rokoch spôsobila, že produkcia prevýšila dopyt na domácom trhu o 10 %.



Za január však analytici s novým rekordným objemom dodávok do Európy nepočítajú, keďže sa zvyšuje dopyt v Ázii a s ním aj tamojšia cena. Zatiaľ čo koncom minulého roka Američania presmerovali minimálne 10 plavidiel s LNG pôvodne určených pre Áziu do Európy, v januári podľa zdrojov z trhu presmerovali dve plavidlá pôvodne určené pre Európu, pričom jedno do Ázie. Dodávky LNG z USA sa však môžu opäť zmeniť, ak teploty v Európe v nasledujúcom období výrazne klesnú.



Na január majú prístavy v Británii, Holandsku a Belgicku evidovaných približne 30 tankerov s LNG. Z nich minimálne 13 smeruje do Európy zo Spojených štátov.