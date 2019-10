Vyšší než očakávaný rast ropných zásob v USA znížil ceny ropy

Singapur 23. októbra (TASR) - Po raste zhruba o 1 % zaznamenali ceny ropy v stredu pokles, pod čo sa do veľkej miery podpísal vyšší rast ropných zásob v USA, než sa očakávalo. Pokles však nebol výrazný, nakoľko trhy predpokladajú prehĺbenie produkčných škrtov zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Americký ropný inštitút (API) v utorok (22. 10.) zverejnil, že zásoby ropy v USA vzrástli minulý týždeň o 4,5 milióna barelov na 437 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici počítali s rastom maximálne o 2,2 milióna barelov.



Trhy teraz čakajú na informácie amerického ministerstva energetiky. To zverejní oficiálne údaje o vývoji zásob v stredu. Na druhej strane, OPEC uvažuje o tom, či vzhľadom na očakávaný slabší rast dopytu po rope v budúcom roku nepristúpi k ešte výraznejšiemu obmedzovaniu produkcie.



Ako uviedla agentúra Reuters, cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 8.52 h SELČ 59,47 USD (53,43 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 23 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, zaznamenala 54,16 USD/barel. Oproti utorkovej uzávierke to predstavuje pokles o 32 centov.



(1 EUR = 1,1130 USD)