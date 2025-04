Vyššia DPH sa odrazila aj na cene bytov v bratislavských novostavbách

Bratislava 26. apríla (TASR) - Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) od začiatku tohto roka zvýšilo aj ceny bytov v bratislavských novostavbách. Oproti záveru minulého roka priemerná ponuková cena stúpla o približne 4 %. Zhodli sa na tom realitní analytici.



Podľa spoločnosti Bencont Investments sa priemerná cena bytov v bratislavských novostavbách dostala v prvom štvrťroku 2025 na úroveň 5213 eur za meter štvorcový (eur/m2) s DPH. V medziročnom porovnaní ich cena stúpla o 7 %, medzištvrťročne o 4 %. Analytici pri výpočte jednotkovej ceny používajú novú metodiku, ktorá berie do úvahy aj časť plochy exteriéru prislúchajúcemu k bytu (balkón, terasa, loggia, predzáhradka). Priemerná jednotková cena bytov vypočítaná touto metodikou je tak o približne 6 % nižšia ako pri výpočte, kde sa počíta len s plochou interiéru.



Za prvý kvartál tohto roka sa v hlavnom meste predalo 539 nových bytov. V porovnaní so silným predajom v závere minulého roka ide o pokles o 27 %. „Ide o korekciu, ktorá nastala po výnimočne silnom predaji na konci roka 2024, keď sme zaznamenali snahu kupujúcich ušetriť tým, že kúpia byt ešte pri nižšej sadzbe DPH. Zmena daňovej legislatívy tak urýchlila rozhodnutia kupujúcich a zároveň prilákala späť aj časť odloženého dopytu,“ zhodnotila spoločnosť.



Mierne ochladenie na trhu novostavieb zaznamenala vo svojom reporte aj spoločnosť BuiltMind. Podľa ich výpočtov sa v úvode tohto roka predalo v bratislavských novostavbách 527 bytov. Priemerná ponuková cena sa dostala na 5400 eur/m2. „Z pohľadu dlhodobého priemeru ide o stále silný kvartál. Po masívnom štvrtom kvartáli bol mierny pokles predajov očakávaný vzhľadom na nárast DPH,“ uviedol generálny riaditeľ BuiltMind Martin Decký.



Koncom prvého štvrťroka 2025 bolo v bratislavských novostavbách v ponuke približne 3200 bytov. Analytici sa zhodli, že dopyt sa zameriaval najmä na menšie a cenovo dostupnejšie byty.



„Dopyt a ponuka na trhu novostavieb sa aktuálne zdajú byť vyvážené. To sa môže zmeniť, pokiaľ trend rastu dopytu bude pokračovať a predaj v Bratislave dosiahne bežnú úroveň okolo 800 - 900 bytov. Nepredpokladáme však, že sa k tejto úrovni pri aktuálnych trhových podmienkach tak skoro dostaneme,“ uviedol hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik s tým, že dopyt bude závisieť od vývoja úrokových sadzieb a kúpyschopnosti obyvateľstva.



Analytici spoločnosti BuiltMind očakávajú, že bratislavský trh sa v najbližších dvoch rokoch ustáli na úrovni 550 - 750 predajov kvartálne. Priemerná cena by sa v tomto roku mohla priblížiť k 5600 eur/m2, v budúcom roku odhadujú, že sa dostane k hranici 6000 eur/m2.