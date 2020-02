Vyššia minimálna mzda je pre firmy záťažou

Bratislava 29. februára (TASR) - Vyššia minimálna mzda, ako aj na ňu naviazané príplatky či zavedenie 5-týždňovej dovolenky pre rodičov mladších ako 33 rokov, toto sú zmeny, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka a na ktoré sa museli zamestnávatelia pripraviť. Nové povinnosti im totiž zvýšili aj niektoré náklady. Potvrdzuje to portál cenazamestnanca.sk, ktorého partnermi sú rôzne zamestnávateľské združenia, asociácie a komory.



Vďaka portálu môžu firmy sledovať, ako vplývajú nové legislatívne zmeny na náklady spojené so zamestnávaním. Kalkulačka na portáli na základe vstupov používateľa zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca, teda mzdu, dane a odvody, príplatky k mzde, 13. a 14. plat, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond či rekreačné poukazy. "Kalkulačka berie do úvahy aj reálne odpracovaný čas, preto odrátava dovolenky, práceneschopnosť či návštevy lekára. Výsledkom je náklad na človekomesiac a človekohodinu, teda náklad na zamestnancom reálne odpracovaný mesiac či hodinu," vysvetľuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



Zároveň poukazuje na rast nákladov na modelovom príklade zamestnanca v priemysle vo veku 30 rokov s hrubou zmluvnou mzdou 900 eur, 20 hodinami nadčasov, 48 hodinami odpracovanými v nočnej zmene, 8 hodinami práce v sobotu a 8 hodinami v nedeľu. "Náklad na reálne odpracovaný človekomesiac v takomto prípade skokovo narastie na základe vyšších príplatkov o 16 eur z 1827 eur na 1843 eur, čo je nárast o necelých 0,9 %," upozornil INESS.



Zmena povinných príplatkov pritom nie je jediná, ktorá od januára 2020 nastala. Po novom platí, že nárok na 5-týždňové platené voľno má aj zamestnanec mladší ako 33 rokov, ktorý je rodičom maloletého dieťaťa. "Len táto samotná zmena znamená mesačné zvýšenie nákladov na modelový človekomesiac o 36 eur, teda dve percentá. Spolu s rastúcimi príplatkami modelový zamestnanec od 1. januára zdražel o 52 eur, teda o 2,85 %," vyčíslil INESS.