Vyššia minimálna mzda v Nemecku podporí najmä ženy a východ krajiny

Berlín 14. júla (TASR) - Zo zvýšenia minimálnej mzdy v Nemecku by mali najviac profitovať ženy s nízkymi príjmami, pracovníci v pohostinských službách a obyvatelia východných spolkových krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na novú štúdiu nemeckého štatistického úradu (Destatis).



Štatistický úrad posudzoval účinky plánovaného zvýšenia minimálnej mzdy, ktorá má v januári 2026 vzrásť zo sumy 12,82 eura za hodinu na 13,90 eura a v nasledujúcom roku na 14,60 eura. Pri analýze sa opieral o posledné dostupné údaje z apríla 2024. Pod úrovňou minimálnej mzdy 13,90 eura za hodinu, ktorá má platiť od 1. januára 2026, v tom čase pracovalo približne 6,6 milióna zamestnancov.



Ak sa minimálna mzda zvýši na novú úroveň, celkové príjmy dotknutých zamestnancov vzrastú o 6 % alebo 400 miliónov eur. Zvýšenie minimálnej mzdy na 14,60 eura k 1. januáru 2027 by znamenalo nárast o 4 % alebo 430 miliónov pre približne 8,3 milióna pracovných miest. V skutočnosti môže byť nárast v oboch fázach o niečo nižší, keďže štúdia nezohľadnila priebežné zvyšovanie miezd od apríla 2024, upozornil štatistický úrad.



Zo zvýšenia zákonnej minimálnej mzdy majú väčší prospech ženy a obyvatelia východného Nemecka. Dôvodom je ich mimoriadne silné zastúpenie v nižších mzdových skupinách. V prvej fáze zvýšenia by sa mzda mala zvýšiť 20 % žien a tiež 20 % všetkých zamestnancov vo východnom Nemecku. U mužov je to len 14 % a pre zamestnancov v západných spolkových krajinách 16 %. Výrazné zvýšenie nákladov sa očakáva v pohostinských službách, kde nárast miezd očakáva až 56 % zamestnancov.