Vyššie ceny pomohli ArcelorMittalu v 1. štvrťroku zvýšiť zisk

Luxemburg 5. mája (TASR) - Druhý najväčší výrobca ocele na svete ArcelorMittal vo štvrtok oznámil prudký nárast zisku v 1. štvrťroku, keďže vyššie ceny jeho produktov mu pomohli vykompenzovať pokles predaja v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Ale zároveň predpovedá mierne zníženie globálneho dopytu po oceli v tomto roku pre očakávaný prudký pokles v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čistý zisk koncernu sa za tri mesiace do konca marca 2022 zvýšil o 80 % na 4,1 miliardy USD (3,89 miliardy eur) a jeho tržby vzrástli o 34 % na takmer 22 miliárd USD.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol na 5,08 miliardy USD a prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali EBITDA 4,57 miliardy USD.



Zmena globálneho dopytu po oceli v roku 2022 bude v rozmedzí 0 % až -1 %, uviedla spoločnosť. Pre región Ruska a Ukrajiny bude dopyt o 10 % nižší.



Luxemburská spoločnosť oznámila tiež zvýšenie programu spätného odkúpenia akcií v roku 2022 na 2 miliardy USD z 1 miliardy USD.



Po prerušení podnikania na Ukrajine na začiatku vojny „pomaly obnovujeme prevádzku a v súčasnosti prevádzkujeme jednu z troch vysokých pecí v krajine“, uviedol ArcelorMittal.



Z dlhodobého hľadiska si dal ArcelorMittal za cieľ znížiť do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov o 25 % a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.



(1 EUR = 1,0531 USD)