Vyššie clá v USA sťažia firme Richter export liekov

Budapešť 6. augusta (TASR) - Vyššie americké clá môžu maďarskej farmaceutickej spoločnosti Richter sťažiť export niektorých produktov do Spojených štátov, ale nebudú sa vzťahovať na jej vlajkový liek Vraylar. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ spoločnosti Gábor Orbán. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Donald Trump v utorok (5. 8.) vyhlásil, že USA zavedú spočiatku „malé clo“ na dovoz liekov, a potom ho v priebehu 18 mesiacov zvýšia na 150 % a nakoniec na 250 %, aby pomohli podporiť domácu produkciu.



Rámcová dohoda medzi USA a Európskou úniou (EÚ) však stanovuje, že ak aj Spojené štáty po svojom vyšetrovaní dovozu zvýšia clá, bude to obmedzené na 15 %.



Orbán na konferencii o hospodárskych výsledkoch uviedol, že aj clo vo výške 15 % poškodí konkurencieschopnosť európskeho farmaceutického sektora.



Poznamenal však, že clá sa netýkajú vlajkového produktu firmy Richter, Vraylar, na liečbu schizofrénie a bipolárnej poruchy, ktorý v USA vyrába a predáva spoločnosť AbbVie.



Celkové príjmy firmy Richter z predaja Vraylaru dosiahli v minulom roku 229 miliárd forintov (573,89 milióna eur), čo bol nárast o 18 % oproti predchádzajúcemu roku.



Orbán uviedol tiež, že clá ovplyvnia vývoz spoločnosti Richter do USA v hodnote menej ako 50 miliónov USD (43,30 milióna eur), čo by mohlo obmedziť alebo zastaviť časť jej exportu a ovplyvniť plány na expanziu v USA.



„Nemá zmysel presúvať spoločnosť Richter do USA,“ povedal.



Niektoré časti výroby by sa však mohli presunúť k americkým partnerom, aby boli tieto lieky oslobodené od ciel, dodal.



Orbán kritizoval tiež maďarskú vládu za poskytnutie štátnej dotácie jednému zo zahraničných konkurentov spoločnosti Richter, ktorý stavia výrobný závod v meste Gödöllő, neďaleko Budapešti. Neuviedol síce meno spoločnosti, ale jeho vyjadrenia prišli po tom, čo minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v apríli oznámil, že vláda poskytne 7,5 miliardy HUF singapurskej farmaceutickej spoločnosti Hongene Biotech, ktorá stavia svoj prvý európsky závod v Gödöllő.



Spoločnosť Richter v stredu zverejnila výsledky za 2. štvrťrok. Jej tržby v sledovanom období medziročne vzrástli o 11 % na 238 miliárd HUF.



Spoločnosť potvrdila celoročnú prognózu rastu tržieb a upraveného zisku (EBIT) o približne 10 %, bez vplyvu výmenných kurzov.



(1 EUR = 399,03 HUF; 1 EUR = 1,1546 USD)