Vyššie mzdy? To sa oplatí
Aj v náročných časoch existujú zamestnávatelia, na ktorých sa dá spoľahnúť. Diskontný reťazec Lidl od marca opäť zdvihne mzdy svojim zamestnankyniam a zamestnancom, vyššie mzdy potešia tisíce ľudí po celom Slovensku. Do zvyšovania miezd reťazec investuje milióny eur, čím potvrdzuje pozíciu zodpovedného zamestnávateľa a vysiela jasný signál, že pracovať v Lidli sa oplatí.
Bratislava 17. februára (OTS) - Lidl na Slovensku dlhodobo patrí medzi najväčších a zároveň najoceňovanejších zamestnávateľov. Vo svojich 180 predajniach, troch logistických centrách a na centrále dáva prácu viac ako 6 700 ľuďom, pričom ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celej krajine. Diskont svojim ľuďom ponúka nielen možnosť kariérneho rastu, ale predovšetkým atraktívne mzdy a bohatý balík benefitov.
Lidl v predošlých rokoch opakovane zvyšoval mzdy, od marca si jeho zamestnankyne a zamestnanci opäť prilepšia. Vyššie mzdy dostanú tisíce ľudí v predajniach, skladoch a na centrále. Nárast mzdových nákladov pre tento rok predstavuje viac ako 9 miliónov eur. Tento krok potvrdzuje dlhodobú stratégiu reťazca, len za uplynulé tri roky nárast mzdových nákladov presiahol 44 miliónov eur.
„Naším cieľom je byť pre našich zamestnancov stabilným partnerom aj v neistých časoch. Zvyšovanie miezd vnímame nielen ako ekonomický krok, ale predovšetkým ako prejav úcty a vďaky za ich každodenné nasadenie. Chceme byť aj naďalej prvou voľbou pre našich zamestnancov a je pre nás mimoriadne dôležité, aby boli za svoju prácu férovo odmeňovaní. ponúkame nielen nadštandardné mzdy, ale aj bohatú ponuku benefitov, pretože pracovať v Lidli sa oplatí,“ povedala Judit Dulin, konateľka pre rezort HR Lidl Slovenská republika.
Okrem toho zamestnanci v predajniach a skladoch už pri podpise zmluvy poznajú vývoj svojho platu počas prvých štyroch rokov. V praxi to znamená, že presne vedia, ako sa ich mzda bude vyvíjať, čo predstavuje v časoch hospodárskej neistoty oceňovanú výhodu. Táto úprava prebieha v Lidli automaticky.
Benefity a lojalita, ktoré sa oplatia
Lidl svojim zamestnankyniam a zamestnancom ponúka nielen férové mzdy, ale motivuje ich aj širokým balíkom benefitov. Ľudia pracujúci na trvalý pracovný pomer môžu získať benefity v hodnote viac ako 800 eur ročne. Diskont odmeňuje svojich ľudí za lojalitu a každý mesiac získavajú kredit na nákup v Lidli v hodnote 40 eur. Nejde pritom o zákonné stravné lístky, ale o čistý bonus k výplate navyše. V benefitnom portáli majú k dispozícii body v hodnote 250 eur ročne, za ktoré môžu nakupovať podľa vlastných preferencií. Reťazec myslí aj na budúcnosť svojich ľudí a prispieva im sumou 200 eur ročne na doplnkové dôchodkové sporenie. Mimo množstva iných výhod môžu zamestnanci využiť aj Multisport kartu, dovolenku navyše, či extra voľno pri rôznych životných udalostiach. Od tohto roka diskont svojim zamestnancom zvýšil počet dní plateného voľna navyše, čím rozšíril bohatý balík benefitov.
Dôsledná starostlivosť o ľudí robí z Lidla nielen jedného z najväčších, ale aj najoceňovanejších zamestnávateľov v krajine. To, že Lidl patrí k špičke na trhu práce, potvrdzujú aj prestížne ocenenia. Reťazec je mnohonásobným držiteľom medzinárodného titulu Top Employer či domáceho ocenenia Najzamestnávateľ.
Modro-žltý diskont je príkladom zodpovedného prístupu k ľuďom a dokazuje, že pracovať v Lidli sa oplatí.
Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a aktuálny prehľad voľných pracovných pozícií nájdete na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.
