Vyššie náklady na pohonné látky, energie sa prejavia i vo výrobe Brose
Autor TASR
Prievidza 31. marca (TASR) - Rast cien pohonných látok a energií sa v blízkej budúcnosti bude dotýkať priamo aj spoločnosti Brose Prievidza. Vyššie náklady sa prejavia nielen vo výrobnom procese dodávateľa pre automobilový priemysel, ale aj v logistike a fungovaní dodávateľských reťazcov. Pre TASR to v utorok uviedla Laura Fitzelová zo spoločnosti.
Situáciu podľa nej komplikuje aj globálny charakter dodávateľských reťazcov, keďže časť dodávateľov spoločnosti pôsobí mimo Európy. „Firma sa snaží optimalizovať interné procesy, pracovať so zásobami a hľadať spôsoby, ako zmierniť dosahy kolísania cien energií a ropy. Tieto výkyvy sa dotýkajú aj našich zamestnancov, najmä v súvislosti so zvyšujúcimi sa nákladmi na dopravu do práce,“ priblížila Fitzelová.
Spomenula, že udržateľnosť je pre spoločnosťou kľúčovou prioritou už od jej vzniku, firma investuje do nízkoenergetických budov, využíva alternatívne zdroje energie a snaží sa zvyšovať energetickú efektívnosť. „V súčasnosti však nie je možné vyhodnotiť, ako sa situácia vyvinie. V tomto kontexte je pre našu spoločnosť kľúčové pozorne sledovať vývoj a neustále vyhodnocovať nové informácie,“ dodala.
Subdodávateľ pre automobilový priemysel pôsobí v Prievidzi od roku 2016, keď tam začal s výstavbou závodu. V súčasnosti je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne, pracuje tam viac ako 1000 ľudí. Okrem výroby sa venuje i výskumu a vývoju. Spoločnosť Brose Prievidza vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose so sídlom v nemeckom Coburgu.
