Výstava Custom Motorcycles predstavuje unikátne prestavby motocyklov

Foto: TERAZ.sk

Autor TASR
Nitra 8. mája (TASR) - Svetové aj tuzemské značky motocyklov, nové modely, populárne stroje aj veterány, športové hviezdy či prestavby ponúka výstava Custom Motorcycles Slovakia, ktorá sa v piatok začala na nitrianskom výstavisku Agrokomplexu. Počas troch dní majú návštevníci možnosť využiť testovacie jazdy pri vybraných modeloch aj užiť si adrenalínovú kaskadérsku šou v podaní najlepších slovenských kaskadérov na motorkách, štvorkolkách a skútroch, informovali organizátori.

Pilierom výstavy, ktorá má na Slovensku svoju premiéru, je súťaž v prestavbách motocyklov. Uskutoční sa v šiestich kategóriách predstavujúcich radikálnejšie úpravy širokého portfólia značiek aj úpravy motocyklov socialistickej éry.

Návštevníci nitrianskeho výstaviska uvidia množstvo zaujímavostí a unikátov ako z pohľadu dizajnu, tak aj konštruktérstva. Do súťaže sa prihlásili konštruktéri a stavitelia motocyklov nielen zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj z Poľska, Nemecka či Slovinska.

Medzi zaujímavosťami nechýba radikálna stavba motocykla s pohonom predného kolesa od poľského konštruktéra Krystiana Wiznera. Kompletne ručne vyrobený motocykel s motorom zo vzducholode JAP V8 predstaví český konštruktér Pavel Malaník. Nechýba ani zastúpenie zo Slovenska s motocyklami s dreveným dizajnom od Radislava Buriana.

Zakončením súťaže v prestavbách motocyklov bude vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií. Jej vyvrcholením bude odovzdanie cien za najlepší dizajn (Top Paint), cena Madness Photography - Onno Wieringa a vyhlásenie najlepšieho motocykla celej súťaže (Best of).
