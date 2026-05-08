< sekcia Ekonomika
Výstava Custom Motorcycles predstavuje unikátne prestavby motocyklov
Počas troch dní majú návštevníci možnosť využiť testovacie jazdy pri vybraných modeloch aj užiť si adrenalínovú kaskadérsku šou.
Autor TASR
Nitra 8. mája (TASR) - Svetové aj tuzemské značky motocyklov, nové modely, populárne stroje aj veterány, športové hviezdy či prestavby ponúka výstava Custom Motorcycles Slovakia, ktorá sa v piatok začala na nitrianskom výstavisku Agrokomplexu. Počas troch dní majú návštevníci možnosť využiť testovacie jazdy pri vybraných modeloch aj užiť si adrenalínovú kaskadérsku šou v podaní najlepších slovenských kaskadérov na motorkách, štvorkolkách a skútroch, informovali organizátori.
Pilierom výstavy, ktorá má na Slovensku svoju premiéru, je súťaž v prestavbách motocyklov. Uskutoční sa v šiestich kategóriách predstavujúcich radikálnejšie úpravy širokého portfólia značiek aj úpravy motocyklov socialistickej éry.
Návštevníci nitrianskeho výstaviska uvidia množstvo zaujímavostí a unikátov ako z pohľadu dizajnu, tak aj konštruktérstva. Do súťaže sa prihlásili konštruktéri a stavitelia motocyklov nielen zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj z Poľska, Nemecka či Slovinska.
Medzi zaujímavosťami nechýba radikálna stavba motocykla s pohonom predného kolesa od poľského konštruktéra Krystiana Wiznera. Kompletne ručne vyrobený motocykel s motorom zo vzducholode JAP V8 predstaví český konštruktér Pavel Malaník. Nechýba ani zastúpenie zo Slovenska s motocyklami s dreveným dizajnom od Radislava Buriana.
Zakončením súťaže v prestavbách motocyklov bude vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií. Jej vyvrcholením bude odovzdanie cien za najlepší dizajn (Top Paint), cena Madness Photography - Onno Wieringa a vyhlásenie najlepšieho motocykla celej súťaže (Best of).
Pilierom výstavy, ktorá má na Slovensku svoju premiéru, je súťaž v prestavbách motocyklov. Uskutoční sa v šiestich kategóriách predstavujúcich radikálnejšie úpravy širokého portfólia značiek aj úpravy motocyklov socialistickej éry.
Návštevníci nitrianskeho výstaviska uvidia množstvo zaujímavostí a unikátov ako z pohľadu dizajnu, tak aj konštruktérstva. Do súťaže sa prihlásili konštruktéri a stavitelia motocyklov nielen zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj z Poľska, Nemecka či Slovinska.
Medzi zaujímavosťami nechýba radikálna stavba motocykla s pohonom predného kolesa od poľského konštruktéra Krystiana Wiznera. Kompletne ručne vyrobený motocykel s motorom zo vzducholode JAP V8 predstaví český konštruktér Pavel Malaník. Nechýba ani zastúpenie zo Slovenska s motocyklami s dreveným dizajnom od Radislava Buriana.
Zakončením súťaže v prestavbách motocyklov bude vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií. Jej vyvrcholením bude odovzdanie cien za najlepší dizajn (Top Paint), cena Madness Photography - Onno Wieringa a vyhlásenie najlepšieho motocykla celej súťaže (Best of).