Výstava Litera sa na výstavisku Agrokomplex v tomto roku neuskutoční

Na snímke knihy. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Na nitrianskom výstavisku sa v tomto roku neuskutoční ani Medzinárodný strojársky veľtrh s 30-ročnou tradíciou. Organizačný tím veľtrhu o jeho zrušení informoval v závere minulého roka.

Autor TASR
Nitra 11. februára (TASR) - Plánovaná výstava Litera Nitra na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre sa v tomto roku neuskutoční. Organizátor sa rozhodol presunúť výstavu na nový termín v roku 2027, ktorý však zatiaľ nespresnil.

Výstava Litera sa mala uskutočniť 26. marca. Organizátori plánovali pripraviť kvalitný sprievodný program vrátane osobných stretnutí s autormi, diskusiami a aktivitami pre deti aj širokú verejnosť. „Po intenzívnej komunikácii s vydavateľmi, partnermi aj tvorcami programu sme dospeli k záveru, že na prípravu podujatia takéhoto rozsahu potrebujeme spoločne viac času,“ zdôvodnilo výstavisko svoje rozhodnutie.

Na nitrianskom výstavisku sa v tomto roku neuskutoční ani Medzinárodný strojársky veľtrh s 30-ročnou tradíciou. Organizačný tím veľtrhu o jeho zrušení informoval v závere minulého roka. „Podmienky na realizáciu ďalšieho ročníka nie sú dostatočné,“ uviedol Agrokomplex. Zároveň skonštatoval, že cieľom organizátorov je dosiahnuť, aby sa veľtrh v budúcnosti opäť vrátil v podobe, ktorá bude pre vystavovateľov aj návštevníkov atraktívna a prínosná.
