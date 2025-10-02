< sekcia Ekonomika
Výstava zvierat predstaví prácu chovateľov z 23 európskych krajín
Výstava sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex bude konať 7. až 9. novembra.
Autor TASR
Nitra 2. októbra (TASR) - Tisícky drobných domácich zvierat z 23 európskych štátov predstaví 30. európska výstava zvierat a šiesta európska výstava zvierat mladých chovateľov Nitra 2025. Obe sa budú na nitrianskom výstavisku Agrokomplex konať 7. až 9. novembra.
Ako uviedol Štefan Henžel zo Slovenského zväzu chovateľov (SZCH), celkovo je na výstavu prihlásených 22.521 zvierat od 2674 európskych vystavovateľov. „SZCH bol úspešný so svojím projektom tejto výstavy na európskom fóre, kde sme presvedčili európskych kolegov o našej schopnosti zorganizovať toto výnimočné chovateľské podujatie,“ skonštatoval.
Výstava bude prebiehať vo všetkých 11 pavilónoch výstaviska Agrokomplex. Návštevníci na nej uvidia 6244 kusov hydiny z 15 krajín, 5562 holubov zo 14 štátov, 9960 kusov králikov z 20 krajín, 633 exotických vtákov zo šiestich krajín a 125 ušľachtilých morčiat z deviatich štátov. „Všetky zvieratá budú posúdené profesionálnymi posudzovateľmi z 20 krajín Európy,“ doplnil Henžel.
Podľa jeho slov sa SZCH snaží aj prostredníctvom výstav priblížiť verejnosti chovateľstvo ako zaujímavý koníček, ktorý vie zabezpečiť sebestačnosť rodín kvalitnými potravinami. „Veríme, že táto výnimočná európska akcia pritiahne nielen našich návštevníkov, ale aj množstvo zahraničných chovateľov, ktorí si prídu do Nitry kúpiť chovné zvieratá pre svoje potreby,“ doplnili organizátori výstav.
