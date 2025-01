Výstavba 23 nájomných bytov v Senici prebieha už od januára

Senica 29. januára (TASR) - Výstavba 23 nájomných bytov na Ulici J. Kráľa v Senici prebieha už od začiatku januára za vyše 1,77 milióna eur. Tieto byty plánuje mesto ponúknuť predovšetkým odborníkom, ktorých potrebuje región. Ide najmä o profesie ako lekári, zdravotnícki pracovníci, policajti, hasiči a ďalší. TASR to uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



"Budú tu nové byty, či už dve jednoizbové jednotky, 18 dvojizbových a tri trojizbové. Sú tu rôzne možnosti, pretože máme záujem získať do mesta ľudí, ktorých potrebuje región. Bude k tomu schválené VZN, ktoré bude určovať, kto a za akých podmienok tu môže bývať," priblížil. Po dokončení rekonštrukcie mesto bude mať celkovo 560 nájomných bytov.



Na stavenisku aktuálne prebiehajú búracie práce. Projekt okrem bytov zahŕňa aj výstavbu parkoviska s príjazdovou cestou, výmenu všetkých vnútorných rozvodov, zníženie energetickej náročnosti objektu, napríklad zateplením či výmenou okien a dverí.



Podľa mestského architekta Ladislava Michalku projekt obsahoval víziu rekonštrukcie tak, aby sa zvýšil štandard bytov. "Kuchyne budú plne zariadené, kúpené budú mať oddelené kúpeľne od WC, tie budú s umývadlom. Pôvodne tu bolo 24 bytov, my sme spojili dva malé byty, aby boli väčšie. To znamená, že ich môžeme dať aj ľuďom, ktorí majú deti," vysvetlil pre TASR.



Rekonštrukcia je financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľom je spoločnosť Xenex, ktorá vo verejnom obstarávaní vyhrala s ponúknutou cenou za vyhotovenie diela vo výške 1.774.683,55 eura s DPH.



Práce by mali trvať 18 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi. "Stavba bola oficiálne odovzdaná už začiatkom januára. Zhotoviteľ nás uistil, že by bolo možné odovzdať stavbu aj v skoršom termíne," uviedol pre TASR vedúci oddelenia výstavby a dopravy Ferdinand Bartal.