Výstavba akumulácie tepla v Bratislave si vyžiada letnú odstávku
Dôvodom je pripojenie rozvodov od akumulátora tepla na horúcovodné rozvody Teplárne Západ, na bratislavských Poliankach.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Obyvatelia Bratislavy v lokalitách Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé diely a Mlynská dolina budú mať pre modernizáciu výroby tepla v čase od 1. do 5. júna prerušenú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Dôvodom je pripojenie rozvodov od akumulátora tepla na horúcovodné rozvody Teplárne Západ, na bratislavských Poliankach, ktorá bude v tomto čase mimo prevádzky, uviedla v stredu spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH).
„Akumulácia tepla je v podstate batéria pre teplo. Funguje jednoducho - keď je tepla alebo elektriny nadbytok zásobník sa nabije a keď je odber veľký, zásobník sa vybíja. Náš systém pozostáva z akumulačnej nádrže s príslušenstvom s objemom asi 1500 metrov kubických a výkonom nabíjania/vybíjania desať megawattov,“ priblížil výrobný riaditeľ spoločnosti MHTH Juraj Mydliar. V prípade skoršieho ukončenia prác bude dodávka obnovená skôr.
Inštalovaním akumulátora sa zvýši nielen účinnosť zariadenia na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, ale systém bude v spolupráci s novými zdrojmi elektriny a tepla - kogeneračnými jednotkami, zabezpečovať akumuláciu tepla v čase, keď nie je požiadavka na dodávku tepla, ale iba na dodávku elektriny. Zároveň zabezpečí teplo aj na vykrytie tzv. ranných a poobedňajších špičiek v odbere tepla.
Mydliar zdôraznil, že spotreba tepla počas dňa kolíše, no kotly a turbíny však najlepšie fungujú pri stabilnom výkone. Akumulácia tak umožní vyrábať rovnomernejšie, zlepšuje kogenerovanú výrobu tepla a elektriny, prináša nižšie emisie o približne 7000 ton oxidu uhličitého (CO2) a nižšiu spotrebu paliva o takmer 36.000 megawatthodín ročne.
Na tento projekt „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady za súčasné zdroje v systéme centrálneho zásobovania teplom Západ - Akumulácia“ získala spoločnosť MH Teplárenský holding v roku 2023 nenávratný finančný príspevok z Modernizačného fondu. Obdobné projekty pripravujeme aj v ďalších závodoch: v Teplárni Východ v Bratislave, vo Zvolene a v pláne je aj v Košiciach.
