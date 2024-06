Výstavba bytov sa začiatkom roka 2024 spomalila

Bratislava 5. júna (TASR) - Výstavba bytov sa na začiatku tohto roka spomalila. Počet dokončených bytov v prvom štvrťroku 2024 medziročne klesol o 10 %. Skolaudovalo sa 4118 bytov, čo je najmenej od 1. štvrťroka 2022. Medziročne klesla aj rozostavanosť bytov. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pokles v porovnaní s minulým rokom zaznamenalo celkovo päť z ôsmich krajov Slovenska. Najvýraznejší medziročný úbytok kolaudácií domov a bytov bol v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (o vyše 30 %). V Trnavskom a Trenčianskom kraji išlo o úbytok viac ako 10 %. Medziročný mierny prírastok dokončených bytov zaznamenali len dva kraje, a to Nitriansky a Žilinský.



V Bratislavskom kraji bol pokles dokončených bytov oproti minulému roku len mierny (o 1,8 %). Aktuálny počet dokončených bytov v tomto kraji bol však o necelú pätinu pod číslami z predkovidového obdobia, vyplynulo z údajov ŠÚ SR.



V prvom kvartáli 2024 sa spomalil aj začiatok výstavby nových bytov. Celkovo sa začalo stavať 3850 bytov, čo bolo podľa ŠÚ SR najmenej od 1. štvrťroka 2018. Počet vydaných stavebných povolení na výstavbu bytov bol o štvrtinu nižší ako pred rokom a o takmer 9 % zaostával aj za päťročným predpandemickým priemerom. Z celkového počtu začatých bytov mierne prevažovali rodinné domy, ich podiel bol 54 %.



Počet začatých bytov v piatich z ôsmich krajov Slovenska medziročne klesol, v troch krajoch však dynamickejšie rástol. Vývoj sa pohyboval od poklesu o takmer 70 % v Bratislavskom kraji až po rast o 76 % v Žilinskom kraji. Podobne vysoká rozkolísanosť sa prejavovala aj v porovnaní s predpandemickým obdobím, keď bratislavský región registroval prepad o 43 %, zatiaľ čo žilinský si pripísal nárast o 75 %.



Ku koncu marca 2024 bolo na Slovensku rozostavaných viac ako 79.000 bytových jednotiek, čo bolo mierne menej ako pred rokom, no súčasne o 12 % viac ako pred pandémiou. Počty bytov a domov vo výstavbe medziročne rástli len v Žilinskom a Prešovskom kraji, v ostatných krajoch klesli. V porovnaní s predpandemickým priemerom bola rozostavanosť vyššia v šiestich krajoch a nižšia v dvoch, a to Bratislavskom a Košickom kraji.