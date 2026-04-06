Výstavba cyklotrasy vo Vlkanovej finišuje, ďalšie etapy sú v príprave
Dlhodobým zámerom kraja je vybudovať plnohodnotnú cyklotrasu, ktorá by spojila Banskú Bystricu so Zvolenom.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - V obci Vlkanová finišuje výstavba približne 1,3 kilometra dlhej cyklotrasy. Ďalšie úseky cyklotrasy, ktorá má prepojiť Banskú Bystricu so Zvolenom, sú v príprave, ich realizáciu a spolufinancovanie schválili krajskí poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Náklady na zvyšné tri etapy kraj odhaduje na vyše 12 miliónov eur, výstavbu chce financovať z európskych zdrojov.
S budovaním približne 1,3 kilometra dlhého úseku cyklotrasy vo Vlkanovej sa začalo v novembri, trasa vedie od prístaviska Geronimo na okraji obce k prvému mostu cez rieku Hron. „V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a následne dopravné značenie úseku cyklotrasy. Stavba sa nachádza v záverečnej fáze realizácie, plánovaná kolaudácia úseku je stanovená na koniec apríla,“ priblížila pre TASR odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna s tým, že po kolaudácii bude cyklotrasa pripravená na uvedenie do užívania.
Dlhodobým zámerom kraja je vybudovať plnohodnotnú cyklotrasu, ktorá by spojila Banskú Bystricu so Zvolenom. Pripravovanými etapami sa zaoberali aj krajskí poslanci na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva BBSK. Poslanci schválili realizáciu a spolufinancovanie vyše trojkilometrového úseku z Iliaša do Vlkanovej, úseku medzi Vlkanovou a Sliačom s dĺžkou vyše päť kilometrov i rozšírenie a modernizáciu existujúcej Rodinnej cestičky Sliač - Zvolen. Odhadované náklady na všetky tri etapy spoločne dosahujú viac ako 12 miliónov eur, kraj sa s projektmi uchádza o financie z eurofondov. V rámci výstavby počíta aj s doplnením mobiliára, cyklistického značenia či sčítačov cyklistov.
„V súčasnosti sú úseky stále v príprave, kde prebieha majetkovoprávne vyrovnanie a následne stavebné konanie. Až po ukončení všetkých schvaľovacích a povoľovacích procesov bude možné pristúpiť k samotnej realizácii týchto častí trasy,“ doplnila Čierna.
