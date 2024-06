Výstavba diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta finišuje

Kysucké Nové Mesto 5. júna (TASR) - Práce na diaľničnom privádzači v úseku Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto vstupujú do finálnej fázy. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína zabezpečovať opravné práce na priľahlých komunikáciách, ktoré boli počas výstavby využívané. Informoval o tom odbor marketingu a komunikácie NDS.



Diaľničiari položia nový asfaltový koberec na ceste I/11 medzi dokončovaným privádzačom a križovatkou v Radoli, priamo na križovatke a na ceste III/2052 vrátane napojovacích vetiev. "Harmonogram prác je nastavený tak, aby sa realizácia dotkla dopravy len v najnižšej možnej miere. Opravy preto budú prebiehať počas najmenej vyťažených období týždňa, teda počas nočných hodín a víkendov. Napriek tomu motoristi musia rátať aj s dočasnými nevyhnutnými obmedzeniami," upozornila NDS.



Opravy štartujú vo štvrtok (6. 6.) po 22.00 h frézovaním povrchu vozovky v úseku od Skalky po križovatku v Radoli v jazdnom páse smerom do Žiliny. Nasledujúcu noc odstránia starý asfalt v opačnom jazdnom páse. Počas oboch víkendových dní (8. a 9. 6.) potom položia nový asfaltový koberec. "Práce sa začnú v sobotu aj nedeľu už po 4.00 h ráno. Doprava bude počas prác operatívne riadená políciou priamo na mieste," uviedli diaľničiari. Práce budú pokračovať v sobotu 15. júna položením nového asfaltu na samotnej križovatke a ceste III/2052 a vyvrcholia o deň neskôr pri lokalite Skalka.



Takmer 1,5 kilometra dlhý diaľničný privádzač D3 prepojí cestu I/11, budúcu diaľnicu D3, cestu III/2095 a miestnu komunikáciu pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste. NDS si od neho sľubuje vytvorenie nového vstupu do mesta, zjednodušenie cesty do priemyselnej zóny a odbremenenie Kysuckého Nového Mesta od nákladnej dopravy.