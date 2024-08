Výstavba domov v USA aj počet stavebných povolení v júli klesli

Washington 16. augusta (TASR) - Výstavba nových domov v USA aj počet vydaných stavebných povolení v júli 2024 klesli. A viac, ako ekonómovia predpovedali. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa týchto údajov výstavba nových rezidenčných nehnuteľností v júli 2024 klesla o 6,8 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom na ročnú mieru 1,238 milióna. To bol najstrmší pokles od marca a kontrastuje so smerom nadol revidovaným nárastom o 1,1 % na 1,329 milióna v júni.



Ekonómovia pritom očakávali, že sa výstavba nových domov v júli zníži menej, o 1,7 %, na ročnú mieru 1,330 milióna z 1,353 milióna pôvodne uvádzaných za predchádzajúci mesiac.



Horšie ako očakávané výsledky spôsobil prepad výstavby rodinných domov o 14,1 % na 850.000.



Ministerstvo v separátnej správe uviedlo, že aj počet stavebných povolení v USA v júli klesol, a to na najnižšiu úroveň od júna 2020.



Konkrétne, počet vydaných stavebných povolení, čo je ukazovateľ, ktorý signalizuje budúci dopyt po bývaní, sa v júli 2024 znížil o 4 % na ročnú mieru 1,396 milióna po tom, čo v júni po revízii vzrástol o 3,9 % na revidovanú ročnú mieru 1,454 milióna. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu za štyri roky a zaostal aj za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že v júli bude vydaných 1,43 milióna stavebných povolení.



Počet povolení na výstavbu budov s piatimi a viac bytmi pritom klesol o 12,4 % na 408.000 a počet povolení na samostatné rodinné domy sa znížil o 0,1 % na 938.000.