< sekcia Ekonomika
Výstavba domov v USA sa v októbri po troch mesiacoch poklesu oživila
Na Juhu USA sa počet začatých stavieb obytných domov zväčšil o 10,5 % na anualizovanú mieru 747.000 a na Stredozápade o 48,4 % na 239.000.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA v októbri medzimesačne vzrástol o 9,9 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,309 milióna. Skončil sa tým tri mesiace trvajúci pokles. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Októbrový počet začatých stavieb výrazne prekonal očakávanie, že bude na úrovni 1,25 milióna. Toto zlepšenie však pravdepodobne bude len dočasné, keďže počet vydaných stavebných povolení klesol na najnižšiu úroveň od roku 2020 pre pretrvávajúce vysoké úrokové sadzby z hypotekárnych úverov.
Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov v októbri vzrástol o 4 % na anualizovanú mieru zhruba 864.000, čím sa zotavil z ročného minima. V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zvýšil o 25,5 % na približne 433.000, čiže na trojmesačné maximum.
Na Juhu USA sa počet začatých stavieb obytných domov zväčšil o 10,5 % na anualizovanú mieru 747.000 a na Stredozápade o 48,4 % na 239.000. Klesol však na Západe o 2,6 % na anualizovanú mieru 228.000 aj na Severovýchode o 20,8 % na 95.000.
Počet vydaných stavebných povolení v USA v októbri medzimesačne klesol o 7,4 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,295 milióna. Bol to najvýraznejší pokles za sedem mesiacov. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi klesol o 5,2 % na zhruba 475.000. Počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa prepadol o 8,7 % na približne 772.000.
Októbrový počet začatých stavieb výrazne prekonal očakávanie, že bude na úrovni 1,25 milióna. Toto zlepšenie však pravdepodobne bude len dočasné, keďže počet vydaných stavebných povolení klesol na najnižšiu úroveň od roku 2020 pre pretrvávajúce vysoké úrokové sadzby z hypotekárnych úverov.
Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov v októbri vzrástol o 4 % na anualizovanú mieru zhruba 864.000, čím sa zotavil z ročného minima. V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zvýšil o 25,5 % na približne 433.000, čiže na trojmesačné maximum.
Na Juhu USA sa počet začatých stavieb obytných domov zväčšil o 10,5 % na anualizovanú mieru 747.000 a na Stredozápade o 48,4 % na 239.000. Klesol však na Západe o 2,6 % na anualizovanú mieru 228.000 aj na Severovýchode o 20,8 % na 95.000.
Počet vydaných stavebných povolení v USA v októbri medzimesačne klesol o 7,4 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,295 milióna. Bol to najvýraznejší pokles za sedem mesiacov. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi klesol o 5,2 % na zhruba 475.000. Počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa prepadol o 8,7 % na približne 772.000.