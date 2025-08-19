< sekcia Ekonomika
Výstavba domov v USA vzrástla, ale počet stavebných povolení klesol
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Výstavba nových domov v USA v júli 2025 prekvapujúco vzrástla napriek vysokým hypotekárnym úrokovým sadzbám a ekonomickej neistote. Ale počet vydaných stavebných povolení klesol. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Ministerstvo uviedlo, že výstavba nových rezidenčných nehnuteľností vzrástla v júli medzimesačne o 5,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,428 milióna, čo je najviac za päť mesiacov, po jej revidovanom zvýšení o 5,9 % na 1,358 milióna domov v júni.
Ekonómovia pritom očakávali, že počet začatých stavieb klesne v júli o 2,4 % na ročnú mieru 1,290 milióna z pôvodných 1,321 milióna v júni pred revíziou.
Štatistiky ukázali tiež, že výstavba nových rodinných domov sa v júli zvýšila o 2,8 % na 939.000. Stúpla aj výstavba bytových domov s viac ako piatimi jednotkami, o 11,6 % na 470.000.
Ministerstvo zároveň v separátnej správe uviedlo, že počet vydaných stavebných povolení, ktorý je ukazovateľom budúceho dopytu po bývaní, klesol v júli 2025 o 2,8 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,354 milióna po tom, ako sa v júni po revízii smerom nadol mierne znížil o 0,1 % na 1,393 milióna.
To je najslabší výsledok od júna 2020. Zaostal aj za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že počet stavebných povolení v júli klesne o 0,5 % na ročnú mieru 1,390 milióna z 1,397 milióna pôvodne hlásených za predchádzajúci mesiac.
