Výstavba košickej R2 významne pokročila, dokončujú povrch vozoviek

Košice 30. júna (TASR) - Výstavba rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v uplynulých mesiacoch významne pokročila. Došlo k odovzdaniu štvorice nových mostov ponad rýchlocestu a spustili sa práce, ktoré signalizujú dokončenie cesty a jej odovzdanie motoristom do užívania. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že diaľničiari robia všetko pre to, aby sa prví šoféri previezli po novej košickej R2 ešte tento rok.



„Na stavbe ostáva dokončiť obrusné vrstvy vozoviek na hlavnej trase R2, sfinalizovať mostné objekty, protihlukové steny, informačný systém, záchytné a bezpečnostné zariadenia a nakoniec zrealizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie,“ uviedla v pondelok mediálna komunikácia NDS.



Aktuálne sa podľa spoločnosti pracuje najmä na mostných objektoch, na ktorých boli dokončené izolácie a liate asfalty. Súčasne sa realizujú konštrukčné vrstvy vozoviek na hlavnej trase v strednom deliacom páse. „Na vetvách mimoúrovňových križovatiek sú zrealizované obrusné vrstvy vozovky. Takisto sa osádzajú stĺpy a výplne protihlukových stien a ukladajú sa betónové zvodidlá do stredného deliaceho pásu, ako aj oceľové zvodidlá na krajnice,“ informovala NDS.



Stavba je pod prísnym dohľadom a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Je zároveň monitorovaná za účelom kontroly pohybu osôb, ochrany majetku a priebehu prác.



Takisto podľa NDS pokračujú práce na revitalizácii mokrade, aktuálne sa spevňujú plochy z lomového kameňa na výtokovej strane priepustu a osádzajú sa bariéry pre obojživelníky.



Nový 14-kilometrový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu Košíc a prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4.