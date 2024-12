Výstavba kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene je ukončená

Zvolen 11. decembra (TASR) - Práce na novej kruhovej križovatke v časti Rákoš vo Zvolene sú ukončené a cesta slúži vodičom bez obmedzení. Na mieste o tom v stredu informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, ktorý bol investorom stavby.



Okružná križovatka má dva jazdné pruhy a vznikla na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. "Bol to kritický bod pre dopravu v meste. Keď ľudia z Banskej Bystrice dochádzali do Zvolena alebo naopak, boli tam dlhé kolóny," zdôraznil Lunter. Podľa neho kraj veľa času strávil vyvlastňovaním a vykupovaním pozemkov. Spomenul, že uskutočnenie projektu však bolo rýchle. Od novej križovatky očakáva menej dopravných nehôd a lepšiu plynulosť premávky.



Stavenisko odovzdal BBSK zhotoviteľovi na začiatku júna tohto roka. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť Doprastav s cenou 1.553.487 eur s DPH. Do križovatky investoval BBSK 1,8 milióna eur. Takmer 900.000 sa mu podarilo získať z eurofondových zdrojov Programu Slovensko.



Podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj a zároveň zvolenský mestský poslanec Ján Beljak doplnil, že v súčasnosti vyriešili náročný dopravný uzol pre celý kraj. "Funguje vynikajúco a aj počas výstavby bola premávka plynulá a bezpečná," konštatoval s tým, že zároveň zlepšili aj priestor pre obyvateľov časti Rákoš. Dobudovali chodníky, nové zastávky i priechody pre chodcov.



Potvrdil, že na tomto mieste budú práce pokračovať. "Chceli by sme umiestniť dva symboly, historický erb Zvolena a zvolenskej župy. Celý priestor križovatky zároveň upraviť tak, aby všetci, ktorí prichádzajú do Zvolena, cítili aj historický odkaz," zhrnul a pripomenul, že celá kruhová križovatka má rozlohu okolo 400 štvorcových metrov.