Výstavba kruhovej križovatky pred vstupom do Sliača sa blíži ku koncu

Banská Bystrica 20. júna (TASR) - Výstavba kruhovej križovatky pred vstupom do Sliača od Zvolena sa blíži ku koncu. Konanie o predčasnom užívaní stavby sa začne 30. júna, čo predpokladá, že práce majú do tohto dátumu ukončiť. TASR o tom v piatok informovala Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je investorom stavby.



Dodala, že v súčasnosti robia verejné osvetlenie, spevňujú krajnice a upravujú okolité pozemky, ktoré stavba zasiahla. Ďalej podľa nej osadia zvodidlá a označia trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie.



Na základe výsledkov verejnej súťaže sa zhotoviteľom kruhovej križovatky stala spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na výstavbu presiahnu 567.000 eur vrátane DPH. Na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov sa na výstavbe približne polovicou sumy podieľa aj spoločnosť, ktorá v tomto území pripravuje obytnú výstavbu. „Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi 12. decembra minulého roka a práce na ňom začali 14. januára tohto roka,“ reagovala Károlyová.



Pripomenula, že doteraz bola na tomto mieste nevyhovujúca križovatka s tromi ramenami. Po ukončení stavebných prác ju nahradí okružná križovatka so štyrmi ramenami. „Výhodu má v tom, že znižuje riziko vážnych dopravných nehôd. Zároveň sa vďaka lepšiemu usmerneniu dopravy znižujú zápchy a zvyšuje sa priepustnosť križovatky,“ vysvetlila.



Vlani ukončil kraj práce na novej kruhovej križovatke na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. Má dva jazdné pruhy a do križovatky investoval BBSK 1,8 milióna eur. Takmer 900.000 eur sa mu podarilo získať z eurofondových zdrojov Programu Slovensko.