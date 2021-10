Prekládka sietí je ďalším krokom výstavby križovatky v Leviciach

Levice 2. októbra (TASR) – Prekládkou inžinierskych sietí pokračujú práce na výstavbe kruhovej križovatky na Kalnickej ceste v Leviciach. Po ich skončení sa začne so samotnou výstavbou križovatky. Predpokladaný termín obmedzenia premávky je od polovice októbra, doprava bude usmernená dočasným dopravným značením, pričom cesta I/51 bude prejazdná o oboch smeroch, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Úprava križovatky vyplýva z potreby odstránenia kritickej nehodovej lokality a bezkolízneho dopravného napojenia miestnych komunikácií na cestu I/51. Predpokladanému zvýšenému dopravnému zaťaženiu existujúce riešenie križovatky už svojím výškovým, šírkovým a priestorovým usporiadaním nevyhovuje. Stavebné práce sa začali v polovici leta tohto roka, výstavba by mala trvať deväť mesiacov. Investorom je Slovenská správa ciest, ktorá je správcom cesty I/51. Cena diela dosiahne 1.052.536 eur s DPH.



Koncepciu riešenia tvorí okružná križovatka a ramená vetiev existujúcich komunikácií a účelovej komunikácie sprístupňujúcej objekty veľkoobchodných prevádzok. Križovatka bude mať šesť vstupov. Pri napojení vetiev komunikácií na kruhovú križovatku sú navrhované deliace ostrovčeky, v ktorých sú riešené priechody pre chodcov.



Mesto Levice má so Slovenskou správou ciest uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, na základe ktorej investor stavby tieto investície bezodplatne odovzdá do vlastníctva mestu Levice.