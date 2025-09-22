< sekcia Ekonomika
Výstavba lávky cez Orechovský potok v Trenčíne obmedzí cyklodopravu
Autor TASR
Trenčín 22. septembra (TASR) - Výstavba lávky cez Orechovský potok v Trenčíne si vyžiada obchádzku pre cyklistov. Práce za 324.000 eur odštartovali v pondelok, ukončiť by ich mali o štyri mesiace. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Lávka bude mať oceľovú konštrukciu, ktorú doplní zábradlie a drevená podlaha z agátového dreva. Z hrádze k nej povedú nové schody, ktoré sa zároveň napoja na nový chodník. Ten bude súbežný s cyklotrasou, oddelí ju od nej špeciálny varovný pás červenej farby s drážkami a výstupkami. Nový chodník zo zámkovej dlažby bude smerovať k železničnému mostu, kde sa spojí s cestičkou pre peších.
Mestská investičná akcia si od pondelka do konca tohto roka vyžiada úplnú uzáveru časti cyklotrasy vedúcej z Trenčína do Nemšovej. Uzavretý bude úsek v dĺžke 450 metrov. Upozorní na to prenosné dopravné značenie.
Cyklisti smerom z Nemšovej prejdú na Vlársku ulicu II/507, odtiaľ na Žabinskú, následne bude pre nich povolená na Radlinského ulici jazda v protismere. Potom prejdú popod klenbu železnice a odtiaľ dole na cyklotrasu, kde už pokračujú vo svojej trase.
Cyklisti smerom do Nemšovej vyjdú popod klenbu železnice na Radlinského ulicu, prejdú touto ulicou na Vlársku a v križovatke s Hrádzovou vyjdú na hrádzu. Odtiaľ sa napoja na cyklotrasu.
