Výstavba nového mosta v Porúbke by sa mala začať budúci týždeň

Porúbka 21. mája (TASR) - Výstavba nového mosta na ceste I/64 v obci Porúbka v okrese Žilina by sa mala začať v poslednom májovom týždni. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma.



Pripomenul, že most je v havarijnom stave a pre zvládnutie náporu dopravy je už v súčasnosti podopretý železnou konštrukciou. „Stavbu máme pripravenú a pravdepodobne už budúci týždeň sa začnú práce. Budú prebiehať v polovičnom profile, na ceste bude osadený semafor, ale cez najväčšie špičky budú pripravení regulovčíci postarať sa o to, aby doprava bola čo najplynulejšia,“ uviedol Choma.



Slovenská správa ciest (SSC) zaplatí za výstavbu nového mosta dodávateľovi necelých 1,6 milióna eur. Do tendra na výstavbu nového mosta sa prihlásilo šesť stavebných firiem, pričom najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť Metrostav DS. Zhotoviteľ sa zmluvne zaviazal vykonať rekonštrukciu mosta za 12 mesiacov.



SSC po ukončení tendra avizovala, že práce na novom moste budú prebiehať sedem dní v týždni, a teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov, pričom v pláne sú aj štyri víkendové uzávery.