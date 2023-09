Výstavba nového sídla spoločnosti STILL v Nitre sa naplno rozbehla

BESICO je medzinárodný developer komerčných nehnuteľností s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti výstavby priemyselných stavieb. Vlastní, spravuje a stavia priemyselné parky v strategických lokalitách v Belgicku, Francúzsku, Srbsku a na Slovensku. Medzinárodné know-how BESICO je postavené na budovaní výrobných a logistických priestorov na dlhodobý prenájom, pričom sú budované na mieru podľa požiadaviek klientov. Aktuálne BESICO na Slovensku disponuje 45 000 m2 prenajímateľnej plochy s plánovaným potenciálom rastu až na 104 000 m2. Generálnym zhotoviteľom stavby v Nitre je DYNAMIK CONSTRUCTION , stavebná divízia slovenského holdingu DYNAMIK HOLDING, a.s. Pri projekte v výstavby v nitrianskych Mlynárciach ide už o šiesty spoločný projekt spoločností BESICO a DYNAMIK – spoločnosti spolupracujú na výstavbe projektov v Banskej Bystrici, Nitre, Vrábľoch, Martine, Kechneci a v srbskom Belehrade.

Nitra 28. septembra (OTS) - Spoločnosť BESICO, spolu so spoločnosťou STILL, výrobcom a dodávateľom manipulačnej techniky a inovatívnych riešení v intralogistike, symbolickým poklepaním základného stĺpu spustili výstavbu priemyselného areálu so skladovou halou a administratívnymi priestormi. Slávnostného zahájenie výstavby, ktoré sa konalo 14.9. 20023 sa zúčastnili zástupcovia investora, developera a stavebnej spoločnosti, ako aj mestského zastupiteľstva.uviedolAko pri tomto stretnutí povedal predstaviteľ generálneho zhotoviteľa stavby,Nové moderné sídlo spoločnosti STILL SR je budované na mieru podľa presných požiadaviek. Vyrastá na pozemku v mestskej časti Nitry Mlynárce, ktorá sa vyznačuje výbornou dostupnosťou z rýchlostnej cesty R1, ako aj kompletnou občianskou vybavenosťou a dostupnosťou MHD. Je ideálnou lokalitou nielen pre obchodné aktivity spoločnosti, ale aj pre komfortné zázemie zamestnancov.Budovaný areál pozostáva z moderných výrobno-skladových priestorov, administratívnej časti, exteriérových zón so zeleňou, logistickým zázemím a parkovaním. K udržateľnosti projektu prispejú aj plánované fotovoltaické články na streche a príprava na nabíjacie stanice elektromobilov.Vzhľadom na vlastnosti pozemku, ktorý je svahovitý, začal generálny zhotoviteľ stavby DYNAMIK CONSTRUCTION, a.s., s výstavbou oporného múra už v júni 2023Podľa plánu budú priestory do užívania spoločnosti STILL SR odovzdané v druhom štvrťroku 2024.hovoríV novom areáli v Mlynárciach zostáva k dispozícii časť výrobno-skladovej haly a kancelárskych priestorov s výmerami 1 600 m2 a 250 m2, čo poskytuje priestor pre potenciálnych ďalších nájomcov.Nemecká nadnárodná spoločnosť STILL so zastúpením na Slovensku má svoju centrálu v Nitre viac ako 20 rokov. Nové sídlo spoločnosti bude spĺňať všetky požiadavky na moderné administratívne a skladové priestory. Mestská časť Mlynárce, ktorá je súčasťou Nitry, a zároveň má veľmi dobrý prístup z rýchlostnej cesty, je z viacerých dôvodov vyhovujúcou lokalitou.Developer BESICO a spoločnosť STILL SR podpísali dohodu ešte v máji 2023. Výstavbu pre BESICO a STILL SR zabezpečuje ako generálny zhotoviteľ spoločnosť DYNAMIK CONSTRUCTION.