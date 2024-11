Výstavba nového terminálu dočasne pozastaví autovozne do Prahy

Bratislava 5. novembra (TASR) - Pravidelná prevádzka autovozňov na vlakoch EuroNight 442/443 Slovakia, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) realizuje v spolupráci s Českými dráhami (ČD) na trase Košice/Poprad-Tatry - Praha, bude dočasne pozastavená od nedele 15. decembra. Autovozne na tejto linke pôjdu poslednýkrát z Prahy vo štvrtok 12. decembra a z Košíc v piatok 13. decembra. Informoval o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Dôvodom je podľa neho uzavretie súčasného a výstavba nového terminálu pre autovlak v Prahe. Výstavba sa bude realizovať na odstavnom nádraží v časti Praha-Michle a jej trvanie sa odhaduje na približne šesť mesiacov. Prevádzka autovozňov zo Slovenska do Prahy a späť sa obnoví po dokončení nového terminálu v oblasti Praha-Michle s predpokladom v polovici roka 2025.



Na tomto novom termináli sa bude realizovať podľa hovorcu aj nakládka a vykládka vozidiel, aj nástup cestujúcich do lôžkového vozňa, čo celkovo zjednoduší a zrýchli prejazd autovlaku vyťaženým pražským uzlom. Autovozne na linke Praha - Košice za prvých deväť mesiacov 2024 prepravili 7843 vozidiel.



Nočné vlaky EN 442/443 budú podľa Drevického aj naďalej jazdiť medzi oboma krajinami a zabezpečovať ekologickú prepravu cestujúcich. V prevádzke naďalej ostáva aj autovozeň na nočných vlakoch R 614/615 Zemplín na vnútroštátnej linke Bratislava - Košice (pôvodne až do Humenného, obmedzené z dôvodu elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné).



Drevický poznamenal, že výstavba nového terminálu v Prahe je nevyhnutná z dôvodu revitalizačných prác na území okolo pražského hlavného nádražia a narastajúceho objemu osobnej dopravy na tejto stanici.



Dodal, že ZSSK v spolupráci s ČD plánuje pokračovať v prevádzkovaní tejto služby po spustení nového terminálu. Autovozne medzi Košicami a Prahou a po ukončení elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné aj na linke Humenné - Praha, ktoré dlhodobo využívajú cestujúci z oboch krajín, poskytnú aj naďalej pohodlnú možnosť prepravy osôb a vozidiel.