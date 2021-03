Výstavba nových domov v USA aj počet stavebných povolení klesli

Washington 17. marca (TASR) - Výstavba nových domov v USA aj vo februári klesla. Už druhý mesiac po sebe a strmšie než v januári, na najnižšiu úroveň za pol roka. Prispelo k tomu nepriaznivé počasie, ktoré v polovici februára zasiahlo väčšinu USA. Ukázala to v stredu správa amerického ministerstva obchodu.



Podľa najnovších údajov sa výstavba nových rezidenčných nehnuteľností v USA vo februári prepadla o 10,3 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,421 milióna po tom, ako v januári klesla o 5,1 % na revidovanú ročnú mieru 1,584 milióna domov.



Ekonómovia pritom odhadovali, že sa výstavba nových domov zníži vo februári len o 0,9 % na 1,565 milióna, z pôvodných 1,580 milióna v januári pred revíziou.



K prudkému poklesu nových stavieb vo februári 2021 došlo po tom, ako sa pred dvoma mesiacmi, v decembri 2020, začalo v USA stavať až 1,670 milióna nových obytných domov, najviac za 14 rokov.



Ekonómovia sú aj napriek poklesu nových stavieb dva mesiace po sebe optimistickí a odhadujú, že výstavba začne v nasledujúcich mesiacoch opäť rásť, vďaka nízkym úrokom z hypoték a dopytu po domoch. Veľa Američanov sa po vypuknutí pandémie nového koronavírusu snaží presťahovať do menej husto obývaných štvrtí alebo do väčších domov, ktoré im poskytnú viac priestoru na prácu z domu.



Ministerstvo obchodu zároveň v stredu zverejnilo aj správu o vývoji nových stavebných povolení. Tá odhalila, že celkový počet vydaných stavebných povolení v USA sa vo februári znížil o 10,8 % na ročnú mieru 1,682 milióna, po náraste o 10,7 % na revidovaných 1,886 milióna v januári.



Ekonómovia pritom dohadovali, že stavebné povolenia, ktoré sú ukazovateľom budúceho dopytu po bývaní, klesnú vo februári o 7 % na 1,750 milióna, z pôvodných 1,881 milióna v predchádzajúcom mesiaci.