Výstavba nových domov v USA aj počet povolení v septembri klesli

Washington 19. októbra (TASR) - Výstavba nových domov v USA v septembri nečakane klesla. Aj počet nových stavebných povolení sa znížil a viac, ako ekonómovia predpovedali. Informovalo o tom v utorok americké ministerstvo obchodu.



Podľa najnovších údajov v septembri 2021 sa v USA po úprave o sezónne vplyvy začalo stavať 1,555 milióna nových domov. To bolo o 1,6 % menej ako revidovaná augustová ročná miera 1,580 milióna nových domov.



Ekonómovia pritom očakávali, že v septembri sa začne stavať v priemere 1,620 milióna domov, čo by bolo viac ako pôvodne hlásených 1,615 milióna za predchádzajúci mesiac pred revíziou.



Štatistiky tiež ukázali, že stavbári v USA začali v septembri s výstavbou 1,080 milióna rodinných a 467.000 bytových domov.



Ministerstvo obchodu zároveň informovalo, že celkový počet vydaných nových stavebných povolení v USA minulý mesiac klesol o 7,7 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,589 milióna z revidovaných 1,721 milióna v auguste.



To je najnižšia úroveň za celý rok a hlboko pod odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že stavebné povolenia, ukazovatele budúceho dopytu po bývaní, klesnú v septembri na 1,68 z pôvodných 1,728 milióna v auguste pred revíziou.



Z toho povolenia na výstavbu bytových domov sa znížili o 18,3 % na 548.000 a v prípade rodinných domov klesli o 0,9 % na 1,041 milióna.