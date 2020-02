Výstavba nových domov v USA klesla, nové stavebné povolenia vzrástli

Washington 19. februára (TASR) - Výstavba nových domov v USA v januári klesla, ale menej, ako sa čakalo. A zároveň počet nových stavebných povolení vzrástol takmer na 13-ročné maximum. To signalizuje, že trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami zostáva silný vďaka nízkym úrokom z hypoték a nízkej nezamestnanosti.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva obchodu sa v januári 2020 začalo v Spojených štátoch stavať 1,567 milióna nových domov. To je po očistení od sezónnych vplyvov o 3,6 % menej ako mesiac predtým, v decembri 2019.



Ekonómovia pritom očakávali, že výstavba nových domov v januári klesne až 1,425 milióna kusov. Stavebná aktivita býva v zimných mesiacoch veľmi nestála, v posledných troch mesiacoch minulého roka však rástla. V medziročnom porovnaní počet nových stavieb v januári 2020 vyskočil až o 21,4 %.



Ministerstvo zároveň revidovalo smerom nahor údaje za december. V poslednom mesiaci vlani sa v USA začalo stavať 1,626 milióna nových domov, najviac od decembra 2006, namiesto 1,608 milióna domov podľa predbežných údajov.



Ministerstvo obchodu zároveň informovalo, že celkový počet vydaných nových stavebných povolení v USA sa v januári medziročne zvýšil o 9,2 % na mieru 1,551 milióna. To je ich najvyššia úroveň od marca 2007 a lepší výsledok ako v decembri, keď počet stavebných povolení po revízii klesol o 3,7 % na 1,420 milióna.



Analytici predpovedali, že stavebné povolenia, ukazovateľ budúceho dopytu po bývaní, sa v januári zvýšia na 1,450 miliónov z pôvodných 1,416 milióna v decembri prd revíziou.



Tieto údaje ukázali, že americký trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami na bývanie zostáva pevný, podporujú ho najnižšie úrokové sadzby z hypotéky za viac ako tri roky. Stabilita trhu s nehnuteľnosťami na bývanie by mohla pomôcť udržať rekordne dlhú expanziu amerického hospodárstva, ktorá už vstupuje do jedenásteho roku.