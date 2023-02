Výstavba nových domov v USA klesla, počet povolení sa mierne zvýšil

Washington 16. februára (TASR) - Výstavba nových domov v USA v januári klesla. Ale zmiernenie rastu hypotekárnych sadzieb a zvýšenie dôvery v stavebníctve naznačujú, že trh s bývaním, ktorý zasiahla recesia, je blízko k nájdeniu dna. Počet stavebných povolení sa pritom v januári veľmi mierne zvýšil. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa týchto údajov sa výstavba nových rezidenčných nehnuteľností v USA v januári 2023 znížila o 4,5 % oproti predchádzajúcemu mesiacu na sezónne upravenú ročnú mieru 1,309 milióna jednotiek. To bolo najmenej od júna 2020 a výrazne pod odhadmi trhu, ktorý očakával, že v januári sa začne s výstavbou 1,36 milióna nových obytných nehnuteľností.



Ministerstvo uviedlo, že výstavba nových rodinných domov, ktoré tvoria väčšinu výstavby rezidenčných nehnuteľností, v januári medzimesačne klesla o 4,3 % na sezónne upravenú ročnú mieru 841.000 jednotiek. A výstavba bytových domov s piatimi a viac bytovými jednotkami sa znížila o 5,4 % na 457.000.



Vyššie úrokové sadzby z hypoték dostali trh s bývaním do recesie, ale objavili sa náznaky, že ten najhorší pokles má už za sebou. Tento sektor bol jednou z príčin agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) na spomalenie inflácie a schladenie ekonomiky.



Podľa údajov hypotekárnej finančnej agentúry Freddie Mac priemerná 30-ročná fixná hypotekárna sadzba je aktuálne tesne nad úrovňou 6 %, čo je citeľný pokles zo 7,08 % na začiatku novembra. Nedávny prieskum pritom ukázal, že dôvera medzi staviteľmi domov vo februári vzrástla na päťmesačné maximum, aj keď zostala na nízkej úrovni. Nárast sentimentu bol najväčší od júna 2013.



Ministerstvo obchodu vo štvrtok informovalo, že celkový počet vydaných nových stavebných povolení v USA sa v januári zvýšil o 0,1 % na ročnú mieru 1,339 milióna po poklese o 1 % na revidovanú ročnú mieru 1,337 milióna v decembri.



Ekonómovia predpovedali, že stavebné povolenia, ktoré sú ukazovateľom budúceho dopytu po bývaní, stúpnu o 1,5 % na ročnú mieru 1,350 milióna z pôvodných 1,330 milióna v decembri pred revíziou.



Povolenia na výstavbu rodinných domov pritom klesli o 1,8 % na 718.000 jednotiek, zatiaľ čo povolenia na bytové domy vzrástli o 0,5 % na 563.000 jednotiek.