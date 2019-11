Výstavba nultého obchvatu si vyžiada ďalšie dopravné obmedzenia

Bratislava 14. novembra (TASR) - Pre výstavbu nultého obchvatu Bratislavy, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 musia vodiči najbližší víkend rátať s obmedzeniami. TASR o tom informoval koncesionár projektu obchvatu, spoločnosť Zero Bypass Limited.



V sobotu 16. novembra od 4.00 h rána do polnoci sa bude realizovať betonáž nosnej konštrukcie mostného objektu v križovatke Jarovce. Keďže ide o nepretržitú betonáž, bude doprava na diaľnici D2 obmedzovaná postupne. "Začiatok betonáže je naplánovaný od Kittsee (západ). V tom čase bude uzavretý kolektor D2 v smere Bratislava – Maďarsko a tým pádom aj zjazd v smere Jarovce – Maďarsko a Bratislava – Jarovce. Predpokladaná dĺžka obmedzenia by mala byť štyri hodiny," tvrdí koncesionár.



Nasledovať bude uzávera diaľnice D2 v smere Bratislava – Maďarsko, obchádzková trasa bude vedená po kolektore D2 v smere na Maďarsko. Toto obmedzenie by taktiež malo trvať približne štyri hodiny. V ďalšej časti sa uzávera presunie na D2 v smere Maďarsko – Bratislava a predpoklad dopravných obmedzení je naplánovaný na štyri hodiny. "Ako posledná je naplánovaná uzávera zjazdu D2 Maďarsko – Kittsee a aj tu by mali obmedzenia trvať približne štyri hodiny. Všetky obchádzkové trasy budú riadne značené. Vodičov prechádzajúcich týmto úsekom by sme chceli požiadať o disciplinovanosť a trpezlivosť," spresnil koncesionár.



Od nedele 17. novembra do konca apríla 2020 je naplánovaná uzávera zjazdu z diaľnice D2 v smere Maďarsko – Jarovce. Obchádzková trasa je vedená v rámci existujúcej križovatky Jarovce. Dôvodom dlhodobej uzávery je výstavba novej vetvy križovatky z diaľnice D2 v smere Maďarsko – Jarovce a jej napojenie na budúcu diaľnicu D4.