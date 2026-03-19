Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Stavbu druhej etapy prešovského obchvatu čaká podľa diaľničiarov tento rok viacero medzníkov.
Autor TASR
Prešov 19. marca (TASR) - Práce na prešovskom obchvate sa vďaka vhodnému počasiu naplno rozbehli. Tento rok diaľničiari plánujú sústrediť kapacity najmä na výstavbu mostov, pokračovať však budú aj práce v tuneli Okruhliak a na ďalších stavebných objektoch. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že prešovský obchvat v súčasnosti predstavuje jednu z najväčších investícií do dopravnej infraštruktúry vo východoslovenskom regióne.
„Na stavbe prešovského obchvatu je čulý stavebný ruch, pričom už teraz z rozrastajúcej sa infraštruktúry benefitujú aj samotní motoristi z okolitých obcí. Vlani sme sprejazdnili dvojicu mostov - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. Oba mosty významne pomohli ako živej premávke, tak aj logistike výstavby,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik a dodal, že motoristom už takisto slúži aj nová okružná križovatka pri Kapušanoch.
Stavbu druhej etapy prešovského obchvatu čaká podľa diaľničiarov tento rok viacero medzníkov. Väčšina mostov už v súčasnosti má dokončené zakladanie i piliere, v tomto roku je na pláne predovšetkým dobudovanie ich nosnej konštrukcie. Celkovo sa v rámci obchvatu vybuduje 12 mostov, ktoré budú dokopy tvoriť vyše 1,6 kilometra.
„Následne sa začne aj s budovaním konštrukcie vozovky medzi jednotlivými mostami. Čo sa týka ostatných stavebných objektov, ďalej pokračujú práce na dažďovej kanalizácii budúcej rýchlostnej cesty a na výkopoch. K finálnej fáze sa blíži budovanie násypov na západnej strane od tunela. Takisto pokračuje aj razenie tunela Okruhliak, pričom k prerazeniu by malo dôjsť už tento rok,“ priblížili z NDS.
Úsek R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa po dostavbe doplní prvú etapu obchvatu a takisto aj juhozápadný diaľničný obchvat mesta. Pomôže tak podľa diaľničiarov odbremeniť Prešov od tranzitnej dopravy zo všetkých strán. V neposlednom rade ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy.
„Pribúdajúca diaľničná infraštruktúra v Prešove má obrovský prínos už aj v súčasnosti. Prvá etapa severného obchvatu Prešova odbremenila miestnu cestu I/68 o takmer polovicu nákladnej dopravy. Ešte väčší efekt sa očakáva po sprejazdnení druhej etapy. Juhozápadný diaľničný obchvat zase vytiahol z Prešova v smere zo západu na juh skoro 90 percent kamiónov,“ dodali z NDS.
