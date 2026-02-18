< sekcia Ekonomika
Výstavba obytných domov v USA aj počet stavebných povolení stúpli
Za celý minulý rok sa v USA začala výstavba 1,359 milióna bytových jednotiek, čo bolo o 0,6 % menej ako v roku 2024.
Autor TASR
Washington 18. februára (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA sa v decembri medzimesačne zvýšil o 6,2 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,404 milióna. Prekonali sa tak prognózy, že stúpne miernejšie, a to len na anualizovanú mieru 1,33 milióna z novembrových 1,322 milióna. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet začatých stavieb obytných domov v krajine stúpol už druhý mesiac v rade a dostal sa na najvyššiu úroveň od júla minulého roka po tom, ako v októbri klesol na 15-mesačné minimum. V segmente jednogeneračných rodinných domov počet začatých stavieb stúpol o 4,1 % na anualizovanú mieru 981.000, čo bolo najsilnejšie tempo od februára minulého roka. Počet začatých stavieb obytných domov s piatimi a viacerými bytmi sa zväčšil ešte výraznejšie, a to o 10,1 % na anualizovanú mieru 402.000, čiže na trojmesačné maximum.
Za celý minulý rok sa v USA začala výstavba 1,359 milióna bytových jednotiek, čo bolo o 0,6 % menej ako v roku 2024.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v decembri zvýšil o 4,3 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,448 milióna. Analytici očakávali, že bude len na úrovni 1,4 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi vzrástol o 18,1 %, ale počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov o 1,7 % klesol.
Za celý vlaňajšok v USA vydali 1,478 milióna povolení na výstavbu obytných domov, čo bolo o 3,6 % menej ako v roku 2024.
Počet začatých stavieb obytných domov v krajine stúpol už druhý mesiac v rade a dostal sa na najvyššiu úroveň od júla minulého roka po tom, ako v októbri klesol na 15-mesačné minimum. V segmente jednogeneračných rodinných domov počet začatých stavieb stúpol o 4,1 % na anualizovanú mieru 981.000, čo bolo najsilnejšie tempo od februára minulého roka. Počet začatých stavieb obytných domov s piatimi a viacerými bytmi sa zväčšil ešte výraznejšie, a to o 10,1 % na anualizovanú mieru 402.000, čiže na trojmesačné maximum.
Za celý minulý rok sa v USA začala výstavba 1,359 milióna bytových jednotiek, čo bolo o 0,6 % menej ako v roku 2024.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v decembri zvýšil o 4,3 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,448 milióna. Analytici očakávali, že bude len na úrovni 1,4 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi vzrástol o 18,1 %, ale počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov o 1,7 % klesol.
Za celý vlaňajšok v USA vydali 1,478 milióna povolení na výstavbu obytných domov, čo bolo o 3,6 % menej ako v roku 2024.