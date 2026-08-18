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Výstavba obytných domov v USA sa v júli oslabila o 12,4 %
V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zmenšil o 15,6 %.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA v júli klesol o 12,4 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,239 milióna. Nenaplnili sa tak očakávania, že sa zníži menej výrazne, a to na 1,35 milióna. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zmenšil o 15,6 %. Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov klesol o 9,9 %.
Počet začatých stavieb obytných domov v júli klesol na Stredozápade o 27,6 % na anualizovanú mieru 173.000, na Juhu o 12,6 % na 645.000 a na Západe o 13,8 % na 149.000. Stúpol však na Severovýchode, a to o 17,1 % na 164.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v júli oproti predošlému mesiacu zvýšil o 5 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,443 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi vzrástol o 9,1 % a počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa zvýšil o 2,5 %.
V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zmenšil o 15,6 %. Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov klesol o 9,9 %.
Počet začatých stavieb obytných domov v júli klesol na Stredozápade o 27,6 % na anualizovanú mieru 173.000, na Juhu o 12,6 % na 645.000 a na Západe o 13,8 % na 149.000. Stúpol však na Severovýchode, a to o 17,1 % na 164.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v júli oproti predošlému mesiacu zvýšil o 5 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,443 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi vzrástol o 9,1 % a počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa zvýšil o 2,5 %.