Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. august 2026Meniny má Elena a Helena
< sekcia Ekonomika

Výstavba obytných domov v USA sa v júli oslabila o 12,4 %

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zmenšil o 15,6 %.

Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA v júli klesol o 12,4 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,239 milióna. Nenaplnili sa tak očakávania, že sa zníži menej výrazne, a to na 1,35 milióna. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zmenšil o 15,6 %. Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov klesol o 9,9 %.

Počet začatých stavieb obytných domov v júli klesol na Stredozápade o 27,6 % na anualizovanú mieru 173.000, na Juhu o 12,6 % na 645.000 a na Západe o 13,8 % na 149.000. Stúpol však na Severovýchode, a to o 17,1 % na 164.000.

Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v júli oproti predošlému mesiacu zvýšil o 5 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,443 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi vzrástol o 9,1 % a počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa zvýšil o 2,5 %.
.

Neprehliadnite

POŽIAR V KOŠICKEJ NEMOCNICI: Evakuovali pacientov a zamestnancov

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov

VEĽKÁ FATRA V PLAMEŇOCH: Toto je zrejme príčina požiaru

OTESTUJTE SA: Klame vás váš vlastný mozog? Tento kvíz vás prekvapí