Výstavba obytných domov v USA stúpla, počet stavebných povolení klesol
Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že bude na úrovni 1,41 milióna.
Autor TASR
Washington 12. marca (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA sa v januári medzimesačne zvýšil o 7,2 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,487 milióna z decembrových 1,387 milióna. Ide o lepší výsledok v porovnaní s prognózami, že klesne na anualizovanú mieru 1,35 milióna. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet začatých stavieb obytných domov v krajine stúpol už tretí mesiac v rade a dostal sa na najvyššiu úroveň od februára minulého roka. V segmente jednogeneračných rodinných domov počet začatých stavieb klesol o 2,8 % na anualizovanú mieru 935.000. Počet začatých stavieb obytných domov s viacerými bytmi sa však zväčšil o 29,1 % na štvormesačné maximum 406.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v januári medzimesačne znížil o 5,4 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,376 milióna, čo bolo najmenej od augusta minulého roka. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že bude na úrovni 1,41 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s viacerými bytmi oproti decembru klesol o 13,4 % na 453.000. Počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa oslabil o 0,9 % na 873.000.
