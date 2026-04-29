Výstavba obytných domov v USA stúpla, ale počet ich povolení klesol
Autor TASR
Washington 29. apríla (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA sa v marci medzimesačne zvýšil o 10,8 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,502 milióna. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od decembra 2024. Zároveň prekonal prognózy, že dosiahne len anualizovanú mieru 1,4 milióna. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V segmente jednogeneračných rodinných domov počet začatých stavieb stúpol o 9,7 % na anualizovanú mieru 1,032 milióna, čiže na trinásťmesačné maximum. Počet začatých stavieb obytných domov s viacerými bytmi sa zväčšil o 9,6 % na anualizovanú mieru 446.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa však v marci medzimesačne zmenšil o 10,8 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,372 milióna. Klesol tak na najnižšiu úroveň od augusta minulého roka. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi sa oslabil o 23,5 % a počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa znížil o 3,8 %. Vojna v Iráne totiž priniesla novú ekonomickú neistotu, ktorá zvýšila náklady na materiály a úroky z hypotekárnych úverov.
