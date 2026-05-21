< sekcia Ekonomika
Výstavba obytných domov v USA v apríli klesla menej, ako sa očakávalo
Nenaplnili sa očakávania trhu.
Autor TASR
Washington 21. mája (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA v apríli medzimesačne klesol o 2,8 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,465 milióna z marcovej anualizovanej miery 1,507 milióna. Počet začatých stavieb obytných domov v marci však bol najvyšší od decembra 2024. Nenaplnili sa očakávania trhu, že počet začatých stavieb domov v apríli klesne až na anualizovanú mieru 1,41 milióna. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V segmente jednogeneračných rodinných domov sa počet začatých stavieb v apríli znížil o 9 % na anualizovanú mieru 930.000. Počet začatých stavieb obytných domov s viacerými bytmi sa však zväčšil o 14,3 % na anualizovanú mieru 529.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v apríli oproti predošlému mesiacu zvýšil o 5,8 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,442 milióna. Nastalo tak oživenie po tom, ako v marci bola anualizovaná miera počtu povolení na sedemmesačnom minime 1,363 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi sa posilnil o 21,8 %, ale počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov o 2,6 % klesol.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane klesol
Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň nečakaný pokles. To signalizuje, že americký pracovný trh je aj naďalej dostatočne odolný, čo centrálnej banke dáva priestor na sústredenie sa na rastúcu infláciu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni skončenom 16. mája celkovo 209.000. To je o 3000 menej než za predchádzajúci týždeň, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor.
Údaje z trhu práce sú tak podľa RTTNews lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom na 213.000 žiadostí, pričom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň do 9. mája, ktoré poukazovali na 211.000 podaných prvých žiadostí.
Pokles vykázal aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer dosiahol za týždeň do 16. mája 202.500 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 1500 žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
V segmente jednogeneračných rodinných domov sa počet začatých stavieb v apríli znížil o 9 % na anualizovanú mieru 930.000. Počet začatých stavieb obytných domov s viacerými bytmi sa však zväčšil o 14,3 % na anualizovanú mieru 529.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v apríli oproti predošlému mesiacu zvýšil o 5,8 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,442 milióna. Nastalo tak oživenie po tom, ako v marci bola anualizovaná miera počtu povolení na sedemmesačnom minime 1,363 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi sa posilnil o 21,8 %, ale počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov o 2,6 % klesol.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane klesol
Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň nečakaný pokles. To signalizuje, že americký pracovný trh je aj naďalej dostatočne odolný, čo centrálnej banke dáva priestor na sústredenie sa na rastúcu infláciu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni skončenom 16. mája celkovo 209.000. To je o 3000 menej než za predchádzajúci týždeň, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor.
Údaje z trhu práce sú tak podľa RTTNews lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom na 213.000 žiadostí, pričom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň do 9. mája, ktoré poukazovali na 211.000 podaných prvých žiadostí.
Pokles vykázal aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer dosiahol za týždeň do 16. mája 202.500 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 1500 žiadostí o podporu v nezamestnanosti.