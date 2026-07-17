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Výstavba obytných domov v USA v júni vzrástla o 19 %
V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zväčšil až o 76,3 % na anualizovanú mieru 513.000 po oslabení o 41 % v predošlom mesiaci.
Autor TASR
Washington 17. júla (TASR) - Počet začatých stavieb obytných domov v USA v júni stúpol o 19 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,4 milióna. Prekonal tak očakávania, že júnová anualizovaná miera bude 1,31 milióna a dostal sa na najvyššiu úroveň za tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zväčšil až o 76,3 % na anualizovanú mieru 513.000 po oslabení o 41 % v predošlom mesiaci. Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov však klesol o 0,2 % na anualizovanú mieru 895.000. Išlo už o tretí mesiac oslabovania v tomto segmente.
Počet začatých stavieb obytných domov v júni stúpol vo všetkých štyroch hlavných amerických regiónoch. Na Juhu vzrástol o 15,2 % na anualizovanú mieru 741.000, na Stredozápade o 33,3 % na 248.000, na Severovýchode o 10,3 % na 129.000 a na Západe o 22,1 % na 309.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v júni oproti predošlému mesiacu znížil o 3 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,367 milióna. Nenaplnilo sa očakávanie trhu, že to bude 1,4 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi klesol o 4,9 % a počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa oslabil o 2,4 %.
V segmente obytných domov s viacerými bytmi sa počet začatých stavieb zväčšil až o 76,3 % na anualizovanú mieru 513.000 po oslabení o 41 % v predošlom mesiaci. Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov však klesol o 0,2 % na anualizovanú mieru 895.000. Išlo už o tretí mesiac oslabovania v tomto segmente.
Počet začatých stavieb obytných domov v júni stúpol vo všetkých štyroch hlavných amerických regiónoch. Na Juhu vzrástol o 15,2 % na anualizovanú mieru 741.000, na Stredozápade o 33,3 % na 248.000, na Severovýchode o 10,3 % na 129.000 a na Západe o 22,1 % na 309.000.
Počet povolení na výstavbu obytných domov v USA sa v júni oproti predošlému mesiacu znížil o 3 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,367 milióna. Nenaplnilo sa očakávanie trhu, že to bude 1,4 milióna. Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi klesol o 4,9 % a počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa oslabil o 2,4 %.