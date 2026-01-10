Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výstavba obytných domov v USA v októbri klesla

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
New York 10. januára (TASR) - Výstavba nových bytov v USA v októbri výrazne klesla. Americké ministerstvo obchodu v piatok (9. 1.) uviedlo, že počet začatých stavieb bytov v októbri klesol o 4,6 % na ročnú mieru 1,246 milióna po tom, ako v septembri vzrástol o 1,2 % na ročnú mieru 1,306 milióna. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Prudko sa zmenšil počet začatých stavieb domov s väčším počtom bytov, a to o 22 % na ročnú mieru 372.000 po silnom septembrovom raste o 13 % na ročnú mieru 477.000. Počet začatých stavieb jednogeneračných rodinných domov však stúpol o 5,4 % na ročnú mieru 874.000 po poklese v predošlom mesiaci o 4,6 % na ročnú mieru 829.000.

Ministerstvo obchodu USA ďalej uviedlo, že počet vydaných stavebných povolení, ktorý signalizuje budúcu aktivitu v stavebnom sektore, v októbri klesol o 0,2 % na ročnú mieru 1,412 milióna po prudkom septembrovom raste o 6,4 % na ročnú mieru 1,415 milióna.
