Výstavba plavárne v Liptovskom Hrádku bude stáť 3,4 milióna eur

Liptovský Hrádok 5. júna (TASR) - Výstavba novej mestskej plavárne v Liptovskom Hrádku bude stáť takmer 3,4 milióna eur. Základný kameň stavby chcú položiť ešte v tomto roku. Informovali o tom z liptovskohrádockej radnice.



Mesto bude projekt financovať z troch zdrojov - z príspevku od Fondu na podporu športu vo výške 1,1 milióna eur, z vlastných aj úverových prostriedkov. "Predpokladaný termín uvedenia plavárne do prevádzky odhadujeme v roku 2026," dodali z radnice.



Súčasťou stavby bude bazénová hala a zázemie so spoločnými šatňami a hygienickými priestormi. Pred vstupom bude spevnená plocha, kde čiastočne zachovajú existujúcu zeleň, doplnia novú a aj mestský mobiliár. Z južnej strany bude slniaca plocha, z východu plocha pre voľnočasové aktivity. Bazén je navrhnutý so šiestimi plaveckými dráhami, široký 15 metrov, dlhý 25 metrov, hlboký jeden až dva metre a jeho maximálna kapacita bude 75 návštevníkov.