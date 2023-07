Výstavba plavárne v Lučenci bude drahšia, predĺži sa asi o dva mesiace

Lučenec 26. júla (TASR) - Výstavba krytej plavárne v Lučenci bude pravdepodobne drahšia a predĺži sa o približne dva mesiace. Dôvodom sú práce navyše, ktoré treba podľa zhotoviteľa vykonať. Vyplýva to z dôvodovej správy k dodatku k zmluve o diele, ktorú samospráva zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke. Dodatkom sa budú zaoberať poslanci mesta na pondelňajšom (31. 7.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



"Počas realizácie prác nastali skutočnosti, ktoré bránia plynulému postupu prác na diele, a je nevyhnutné vykonať navyše práce tak, aby bolo dielo po dokončení užívaniaschopné a plnilo svoju funkciu, na ktorú bolo navrhnuté," zhrnula v dôvodovej správe spoločnosť Construct, ktorá výstavbu realizuje. Zhotoviteľom uvedené práce navyše počítajú so zmenami v nosnej konštrukcii či vo vyhotovení interiérových dverí, úpravou vodomernej šachty, doplnením pákových otváračov okien, odvodnenia anglických dvorcov či realizáciou protipovodňových opatrení.



Žiadosť zhotoviteľa o uzavretie dodatku s prácami navyše dostala samospráva v druhej polovici júla, k dôvodom predĺženia prác a zvýšenia ceny sa vyjadrili i stavebný a autorský dozor či projektant realizačnej projektovej dokumentácie. Ako mesto skonštatovalo v dôvodovej správe predloženej na zasadnutie MsZ, práce navyše sú kombináciou potreby zmeny objemového a aj konštrukčného charakteru. Niektoré zmeny však majú v budúcnosti priniesť dodatočnú úsporu nákladov pri prevádzke plavárne.



Zhotoviteľ v súvislosti s navrhovanými prácami navyše vyčíslil zvýšenie ceny diela o približne 195.000 eur s DPH. Cena výstavby plavárne by sa tak zvýšila z pôvodných vyše 5,5 milióna eur na takmer 5.720.000 eur. Spoločnosť Construct tiež počíta s časovým posunom prác o vyše 60 dní, termín dokončenia výstavby by sa tak posunul na 26. december.



Výstavba novej krytej plavárne v Lučenci odštartovala vlani v auguste, nachádzať sa bude v blízkosti mestského kúpaliska a ďalších športovísk. Súčasťou plavárne bude 25-metrový bazén so šiestimi plaveckými dráhami i wellness centrum. Samospráva na realizáciu projektu získala z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 1,5 milióna eur, zvyšok financuje z vlastných a úverových zdrojov.