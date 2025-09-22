< sekcia Ekonomika
Výstavba plavebnej komory Rohatec-Sudoměřice je oficiálne ukončená
Komora prekonáva výškový rozdiel 2,7 metra.
Autor TASR
Skalica 22. septembra (TASR) - Výstavba plavebnej komory Rohatec-Sudoměřice pri prístave Skalica na Baťovom kanáli je oficiálne ukončená. Prvé turistické lode vyrazili do českého Hodonína v piatok (19. 9.). Jazdy prebehnú aj počas posledného septembrového víkendu od piatka do nedele (26. - 28. 9.), vždy od 9.30 do 18.00 h, s prestávkou od 13.30 do 14.00 h. Úplná prevádzka sa začne spolu s otvorením novej plavebnej sezóny 1. mája 2026.
Komora prekonáva výškový rozdiel 2,7 metra. Koryto riečky Radějovka, ktoré tvorí štátnu hranicu medzi Českou a Slovenskou republikou, je od plavebnej komory až po ústie rieky Morava prehĺbené a rozšírené. Unikátne sú rozsiahle environmentálne opatrenia v podobe preložky regionálneho biokoridoru na českej strane. Celkovo je kanál predĺžený o približne sedem kilometrov zo Sudoměříc a aktuálneho prístavu Skalica až do Hodonína.
„Baťov kanál dostal po takmer 90 rokoch svoju 14. plavebnú komoru. Bol síce vybudovaný na účel závlah a dopravy lignitového uhlia z Rohatca do Baťových závodov v Otrokoviciach, ale onedlho po svojom dokončení, v 30. rokoch minulého storočia, sa začal využívať aj na rekreačné účely. Baťov kanál má obrovský turistický potenciál a Ministerstvo dopravy ČR rozvoj rekreačnej plavby po jeho vodách dlhodobo podporuje,“ uviedol pre TASR zástupca českého ministra dopravy Václav Bernard.
Výstavba novej komory sa začala v roku 2023. Základný kameň bol položený ešte v roku 2004. Stavebné náklady financoval český Štátny fond dopravnej infraštruktúry. Celkové náklady sú viac ako 339 miliónov eur bez DPH. Spoločnosť Swietelsky, ktorá je vedúcim členom združenia zhotoviteľov Spoločnosť Baťov kanál, v rámci projektu rozširovala koryto riečky Radějovka, vybudovala dva hospodárske mosty a realizovala biokoridor. Plavebnú komoru a splav realizoval druhý člen združenia, spoločnosť Metrostav DIZ. Práce vlani zasiahla povodeň, ktorá spôsobila škody a stavbu dočasne zbrzdila.
